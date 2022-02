Kolumne: "Gedimmtes Highlight" Stand: 06.02.2022 07:30 Uhr Am Freitag beginnen die olympischen Winterspiele in Peking - unter Corona-Bedingungen. Es sind nur ausgewählte Zuschauergruppen zu den Wettbewerben zugelassen. Und auch sonst bleiben die Spiele im Land der Mitte umstritten.

von Christine Oberlin

Nun werden sie uns siebzehn Tage lang begleiten - die 24. Olympischen Winterspiele in Peking. Doch unbefangene Freude auf spannende Wettbewerbe will sich bei mir nicht einstellen. Dabei finde ich es wunderbar, wie die olympische Idee Menschen zusammenbringt. Sportlerinnen und Sportler aus nahezu allen Ländern der Erde messen sich in Wettbewerben, zeigen ihr Können, wofür sie jahrelang hart trainiert haben. Es werden Rekorde aufgestellt und ich erlebe am Bildschirm hautnah unbändige Freude und tolle sportliche Leistungen mit.

Olympische Spiele in steriler Atmosphäre

Gleichzeitig höre und lese ich in Talkshows, dass die Menschen im Gastgeberland China dieses Sportereignis anders erleben, als ich es ihnen wünschen würde. Die zu erwartende Begegnung mit Menschen aus aller Welt wird nach meinem Empfinden als kühler und distanzierter beschrieben als sonst. Journalistinnen und Journalisten bewegen sich wie in einer "Bubble" und die Sportlerinnen und Sportler bekommen über eine automatisierte "Straße" ihr Essen wie am Fließband serviert. Die chinesische Bevölkerung befolgt im ganzen Land konsequent die strikten Regeln zur Pandemie-Bekämpfung. Wie mag sich das anfühlen, wie mag es den Beteiligten gehen in dieser steril gehaltenen Atmosphäre? Auch die Fragen nach dem Umgang mit Menschenrechten und der Umwelt im Zusammenhang mit den Spielen verderben mir die Freude an diesen Olympischen Spielen.

Wunsch nach mehr Nachhaltigkeit wird laut

Schon im Vorfeld dieser Spiele gab es so viele Berichte, Talkshows, Stellungnahmen, lebhafte Diskussionen. Vielleicht aber ist das eine Chance- für das IOC, für potentielle Gastgeberländer, für uns alle. Es ist uns nicht gleichgültig, unter welchen Bedingungen die Spiele stattfinden und welche Bedingungen sie hinterlassen. Was Christian Neureuther, zweimaliger Olympiateilnehmer, vorschlägt, macht mir Hoffnung: Die Olympischen Spiele als nachhaltige Spiele zu planen und sie damit auch als Plattform für die Fragen unserer Zeit zu nutzen. Das passt doch wunderbar zur Olympischen Idee - und ich bekomme wieder Lust, am Bildschirm dabei zu sein.

