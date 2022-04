Kolumne: "From a distance" Stand: 10.04.2022 07:30 Uhr Trotz des Krieges in der Ukraine haben US-amerikanische Astronauten und Kosmonauten bis vor Kurzem auf der Internationalen Raumstation ISS zusammengearbeitet. Jetzt droht Moskau mit dem Ende der Kooperation im Weltraum.

von Christine Oberlin

Schichtwechsel im Weltraum. Watteweich und sanft schweben die Astronauten in ihren Raumanzügen aufeinander zu. Ein Russe und ein Amerikaner in der ISS umarmen sich, lachen in die Kamera, ihre Kolleginnen und Kollegen strahlen mit ihnen vor Freude um die Wette. Ihr Glücksgefühl überträgt sich auf mich, obwohl Tausende von Kilometern zwischen uns liegen. Manchmal reicht ein Händedruck nicht. Da müssen es große Gesten sein - wie eine Zeichenhandlung, die auf eine gute Zukunft hinweist.

Im Weltall spielen Grenzen keine Rolle

Geht es wirklich nur dort, im Weltall?, frage ich mich. Frank White beschreibt in seinem Buch "Der Over-View-Effekt" dieses besondere Phänomen, das alle Weltraumfahrer bei ihrem ersten Blick auf die Erde aus dem All erleben: Eine tiefe Ehrfurcht und ein wunderbares Verständnis, dass alles, was auf der Erde lebt, miteinander verbunden ist, stellen sich ein. Grenzen spielen keine Rolle mehr, es entsteht ein Verantwortungsgefühl für die Schöpfung. Wer das erlebt hat, kommt verändert zurück.

Wunsch nach einem Perspektivwechsel

Man muss dazu nicht unbedingt ein Raumschiff besteigen und ins All fliegen. Aber ein Schritt aus dem Gewohnten heraus - in Gedanken oder im alltäglichen Tun - kann eine Änderung der Perspektive mit sich bringen. Manchmal brauche ich dazu ein Ritual, einen kleinen gedanklichen Anstoß, der mich in Bewegung setzt. Wenn am nächsten Sonntag mit dem Palmsonntag die Karwoche beginnt, finde ich genug Anlässe, meinen Alltag zu unterbrechen. In der Karwoche wird an den Leidensweg Jesu - und an die Leiden und Ungerechtigkeiten von heute erinnert. Das ändert die Perspektive.

Meine Hoffnung ist, dass Frieden immer wieder damit beginnt, und es dann weiter geht - mit dem ersten Schritt zur Aussprache, der herzlichen Umarmung, der Verantwortung, für alles, was lebt.

