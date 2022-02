Kolumne: "Ein bisschen Frieden" Stand: 27.02.2022 07:30 Uhr Das russische Militär hat begonnen, Luftwaffenschützpunkte in der Ukraine zu bombardieren. Der ukrainische Präsident Selenskyj rief den Kriegszustand aus. Russlands Präsident Putin drohte auch anderen Staaten.

von Pastor Oliver Vorwald

Das kleine bisschen Frieden. Nicole singt für ihn 1982 beim Grand Prix Eurovision de la Chanson im britischen Harrogate. Dunkles Biedermeierkleid, Locken fließen über ihre Schultern, weiße Gitarre. Das Lied der jungen Frau berührt damals die Jury, die Eurovisions-Gemeinde, mich eingeschlossen. Es ist die Hochphase des Kalten Krieges, ein Wettrüsten in Ost und West. Die Sorge vor dem Was-Wäre-Wenn gehört als mulmiges Gefühl zum Alltag: in Schule, in Kinofilmen, auf dem Spielplatz.

Krieg - Wir waren doch schon viel weiter

An diese Atmosphäre fühle ich mich erinnert, als ich in diesen Tagen die Bilder von Panzern, Raketenwerfern und Soldaten sehe. Wird sich die Krieg zwischen Russland und der Ukraine, den westlichen Partnern, weiter verschärfen? Krieg, um Himmels willen, wir waren doch schon viel weiter?

Ich denke an meine Reise durch die Sowjetunion im Sommer 1989. Jugendaustauschprogramm der Bundesrepublik. Weiße Nächte, überwältigende Gastfreundschaft, dazu die gemeinsame Scham über die leidvollen Jahre der jüngeren Geschichte. Ich denke an Anna aus Kiew, die 2013 als Au-pair-Mädchen bei uns gewesen ist. Sie hat so von ihrem Land geschwärmt und nun bewahrheiten sich tatsächlich ihre Befürchtungen. Ich frage mich, ob wir den Frieden der vergangenen Jahrzehnte genügend wertgeschätzt haben? Frieden ist kein selbstverständlicher Zustand. Frieden ist Segen und zugleich Frucht einer Politik, die vielen vieles abverlangt, manchmal sogar mehr als bloß Kompromissbereitschaft. Den Kniefall der Großen. Versöhnungsbereitschaft; immer und immer wieder. Wahrscheinlich gehört militärische Abschreckung ebenfalls dazu. Obwohl ich immer gehofft habe, dass es anders geht. Anders gehen muss.

Nicole - "Friede will geträumt werden"

Nicole singt vom Träumen. Ich glaube, sie hat Recht. Friede will geträumt werden. Er beginnt klein, mit Lächeln, Liebe. Liedern. Und Frieden braucht Gebete, viele Gebete, in vielen Sprachen. Denn Beten ist ein Tun, das Menschen einander näherbringt. Und es verhindert, dass die Sorgen die Oberhand gewinnen. Nicole macht das übrigens 1982. Nach der Siegerehrung beim Grand Prix singt sie noch einmal ihr Lied, wechselt vom Deutschen in andere Sprachen. Auf Englisch bittet sie die Welt um Gebete für "Ein bisschen Frieden".

Kreuz, Herz oder Anker? So heißt die Kolumne der Kirche im NDR. Regelmäßig vergeben die Radiopastoren und Redakteure ein Kreuz für Glauben, ein Herz für die Liebe oder einen Anker für das, was hoffen lässt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 27.02.2022 | 07:30 Uhr