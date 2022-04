Kolumne: "Ostern beginnt mit Zittern und Entsetzen" Stand: 15.04.2022 07:30 Uhr "Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln." An diese Worte Dietrich Bonhoeffers denkt Oliver Vorwald, als er die Bilder vom Brautpaar im kriegszerstörten Charkiw sehe. Mitten in den Trümmern ein "Ja" zueinander.

von Pastor Oliver Vorwald

Er hält sie im Arm, sie schließt die Augen, schmiegt sich an ihn, streicht ihm über die Stirn. Beide haben ihre Köpfe kahl rasiert, tragen schwarze Ledersachen, Stiefel. Durch die bleierne schwere der Fernsehbilder weht ihr Schleier: leuchtend weiß.

Erinnerungen an die Flucht im Frühjahr 1945

Ostern beginnt mit "Zittern und Entsetzen (Mk 16,8)", so erzählt es der ursprüngliche Schluss des Markus-Evangeliums, der in diesem Jahr Predigttext für den Ostersonntag ist. Die Frauen auf dem Weg zum Grab. Der Stein weggewälzt. Jesus fort. Stattdessen wartet dort ein Jüngling in weißem Gewand und spricht: "Auferstanden. Er ist nicht hier." Die Frauen fliehen. "Denn Zittern und Entsetzen hatte sie ergriffen". Zittern auch im Brief meiner Tante, den ich vor wenigen Tagen erhalten habe. Die Last der Erinnerungen an die Flucht im Frühjahr 1945 scheint die Buchstaben niederzudrücken. "Das Unglück der Ukrainer tut weh. Was man selber erlebt hat, bringt das Gefühl nahe. Die Bilder mit den Frauen und Kindern drehen mir das Herz um - Deine Mama war damals so klein, Großmutter alt, ich jung."

"Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln"

Ich blicke hinaus und in mich hinein. Christus leidet. An uns, in anderen. Wieder einmal. "Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln." Kraftvolle Worte. Dietrich Bonhoeffer notiert sie im Terrorgefängnis der Nazis, im Angesicht des Todes. Das Brautpaar aus Charkiw wird diesen Satz nicht kennen. Aber sie scheinen ihn zu spüren. Wange an Wange. Die Augen geschlossen, in seinem Gesicht ein vorsichtiges Lächeln. Die großen christlichen Feiertage ereignen sich immer in die Traurigkeiten dieser Welt. Sie begegnen der Angst, der Einsamkeit, der Trauer mit Worten von der Gegenwart Gottes. Die Welt wird dadurch keine andere. Aber in den Herzen der Menschen keimt ganz allmählich eine neue Wirklichkeit. "Wer Ostern kennt, kann nicht verzweifeln." Das wünsche ich dem Brautpaar in Charkiw und allen Menschen.

