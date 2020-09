Stand: 16.09.2020 13:24 Uhr

Kolumne: Paprikasauce Ungarische Art von Marco Voigt

Wenn ich grille, stehen bei mir auch Saucen auf dem Tisch. Die "Zigeunersauce" durfte da bislang nicht fehlen. Nun hat sich die Firma, die diese Sauce herstellt, dazu entschlossen, die Zigeunersauce in "Paprikasauce Ungarische Art" umzubenennen. Ansonsten ändert sich nichts. Aber die Umbenennung löst Emotionen aus. Manche finden den Schritt übertrieben, andere wittern gar das Werk einer Sprachpolizei.

Ich dagegen finde die Umbenennung gut und eigentlich längst überfällig. Der Begriff Zigeuner hat sich doch nur noch im Schnitzel und in der besagten Grillsauce erhalten. Ansonsten ist er mit gutem Grund aus unserem Sprachgebrauch verschwunden und durch Sinti und Roma ersetzt worden.

Über eigene Vorurteile nachdenken

Beides sind Eigenbezeichnungen von zwei Gruppen, die neben Friesen, Dänen und Sorben zu den anerkannten ethnischen Minderheiten in Deutschland zählen, und über die die meisten Menschen kaum etwas wissen. Oder sollte ich besser sagen: Über die die meisten Menschen nur etwas zu wissen glauben?

Denn im Gegensatz zu den anderen Minderheiten gibt es gegenüber Sinti und Roma immer noch viele Vorurteile. Und diese Vorurteile machen sich eben auch an überholten Begriffen fest. Und selbst wenn man die Sache romantisiert und positiv zu wenden versucht wie im Volkslied "Lustig ist das Zigeunerleben", so ändert das an der Sache wenig. Auch ein vermeintlich lustiges Lied drückt einer ganzen Gruppe einen Stempel auf und signalisiert: "Ihr seid anders als wir!"

Ich glaube: Die Umbenennung einer Paprikasauce ist zwar nur ein kleiner Schritt, aber ein wichtiger. Er zeigt, es ändert sich etwas. Wir wollen die Gefühle einer oft diskriminierten Minderheit ernst nehmen. Und vielleicht ist der neue Name für den einen oder die andere sogar der erste Schritt, über eigene Vorurteile nachzudenken. Beim nächsten Grillen stelle ich mir jedenfalls gern die "Paprikasauce Ungarische Art" auf den Tisch. Und heute vergebe ich einen Anker der Hoffnung.

