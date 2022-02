Kolumne: "Russians love their children too" Stand: 13.02.2022 07:30 Uhr Krisendiplomatie beherrscht in diesen Tagen die Schlagzeilen. Wenn ich die Nachrichten über den drohenden Krieg zwischen Russland und der Ukraine im Fernsehen anschaue, dann kann ich es so manches Mal kaum glauben, sagt Pastor Marco Voigt.

von Pastor Marco Voigt

Ich fühle mich zurückversetzt in die Hochzeit des Kalten Krieges Mitte der Achtzigerjahre. Als sich der Westen und der sogenannte Ostblock lauernd und feindlich gegenüberstanden. Gegenseitiges Wettrüsten und die nukleare Abschreckung sollten den Frieden sichern und waren doch eine Bedrohung von ungeahntem Ausmaß. Die Welt mit nur einem Knopfdruck vernichten - das war möglich und denkbar geworden.

Sting: "Auch die Russen lieben ihre Kinder"

Wenn ich an diese Zeit zurückdenke, kommt mir aber auch ein Lied von Sting wieder in den Sinn. "Russians" heißt es, also "Russen". Und darin singt Sting 1985: "Wir haben dieselbe Biologie gänzlich abgesehen von der politischen Ideologie. Was uns retten könnte, mich und dich, ist, dass die Russen ihre Kinder auch lieben."

But what might save us, me, and you, is if the Russians love their children too. Sting in "Russians" (1985)

Sting hatte damals zufällig in russisches Kinderfernsehen hineingeschaltet und gesehen, wie liebevoll die Sendung gemacht war. Etwa so wie bei uns die Sesamstraße. "Wer sich solche Gedanken um seine Kinder macht, der muss seine Kinder doch wohl auch lieben", sagte Sting, "und der wird keinen Krieg wollen." Ich bin überzeugt davon, dass Eltern überall auf der Welt ihre Kinder lieben. Keine Mutter und kein Vater wünscht sich, dass das eigene Kind - oder überhaupt irgendein Kind auf der Welt - Krieg erleben muss.

Psalm 34: "Suche den Frieden und setze dich dafür ein!"

In der Bibel lese ich: "Wer möchte sich nicht am Leben freuen und seine Tage im Glück zubringen? Dann hüte deine Zunge vor böser Nachrede und deine Lippen vor verlogenen Worten. Halte dich fern vom Bösen und tue Gutes! Suche den Frieden und setze dich dafür ein!" (Psalm 34) Ich glaube, darauf können sich wohl alle einigen, oder? Darum gebe ich die Hoffnung nicht auf, dass wir noch eine friedliche Lösung finden werden.

