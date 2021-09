Kolumne: "Das Triell" Stand: 05.09.2021 07:30 Uhr Im ersten TV-Triel vor der Bundestagswahl haben die Kanzlerkandidaten Annalena Baerbock, Armin Laschet und Olaf Scholz ihr Wahlprogramm präsentiert. Den Schlagabtausch haben mehr als fünf Millionen Zuschauer verfolgt.

von Pastor Marco Voigt

"Triell", dieses Wort kannte ich bis vergangene Woche gar nicht. Triell - dieser TV-Schlagabtausch der beiden Kandidaten und der Kandidatin, die sich um die Nachfolge von Bundeskanzlerin Angela Merkel bewerben.

Vergangenen Sonntag sitze ich also vor dem Fernseher und bin gespannt. Wie werden die drei miteinander umgehen? Gleich die erste Frage hat es in sich: "Frau Baerbock, warum, glauben Sie, kann Olaf Scholz nicht Kanzler?" Die gleiche Frage soll dann auch Olaf Scholz über Armin Laschet beantworten und Laschet über Annalena Baerbock. Doch keiner der drei sagt etwas Schlechtes über den anderen. Ich bin angenehm überrascht. Die Versuchung muss doch riesengroß gewesen sein! Insgesamt hat mir die Diskussion gut gefallen. Natürlich hat jeder über die anderen auch gesagt, was die aus seiner bzw. ihrer Sicht alles falsch machen. Es wird kontrovers diskutiert, teils hitzig. Aber: Es bleibt sachlich und fair. Baerbock, Laschet und Scholz streiten sich in der Sache, ohne sich dabei gegenseitig zu beleidigen.

Das Triell: Keine Schlammschlacht wie in den USA

Zum Abschluss soll dann jeder etwas Nettes über einen der anderen sagen. Scholz attestiert Baerbock, eine engagierte Politikerin zu sein, Baerbock findet, Laschet sei eine rheinische Frohnatur und Laschet sagt, Scholz sei ein erfahrener Politiker. Wieder bin ich überrascht: Selbst nach der hitzigen Diskussion, ist jeder imstande, etwas Nettes über die anderen zu sagen.

Ich bin froh und dankbar, dass wir eine solche Debattenkultur haben - nicht nur im Triell, sondern auch darüber hinaus. Gott sei Dank sind wir weit entfernt von den Schlammschlachten, die wir vor einigen Monaten aus den USA mitbekommen haben. Und ich glaube, das hat auch etwas mit unserem christlichen Menschenbild zu tun. In der Bibel heißt es: "Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn …" Und das bedeutet, auch im Streit, auch bei Konflikten bleibt jeder und jede von uns ein Abbild Gottes, ausgestattet mit einer einzigartigen Würde. Daran sollten wir auch im Wahlkampf denken!

