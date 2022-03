Kolumne: "Die Bilder aus Mariupol" Stand: 31.03.2022 07:30 Uhr Gott kann aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen. Davon war der Theologe und Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer überzeugt. Doch dafür braucht Gott uns Menschen.

von Pastor Jan Dieckmann

Diesen Text habe ich mit Tränen geschrieben. Weil diese Bilder mich so aufwühlen. Kinderbetten, über denen Matratzen liegen, um die Neugeborenen vor Glassplittern zu schützen. Sandsäcke vor den Fenstern der Kinderintensivstation. Davor im Bett ein Kind am Tropf. Ein blutiger Kinderschuh im gleißenden OP-Licht. Väter und Mütter, die sich verzweifelt über die Leichen ihrer Kinder beugen. Massengräber, Bombenkrater. Schreckliche Bilder, die das letzte westliche Kamerateam unter Lebensgefahr aus Mariupol herausgebracht hat.

Selten stand uns das Böse so deutlich vor Augen wie in der Passionszeit in diesem Jahr. Was sind das für Menschen, die gezielt Krankenhäuser und Wohnhäuser bombardieren? Diejenigen, die so etwas tun, anordnen oder planen, haben sich abgewandt von dem, was jede und jeder von uns unmittelbar und tief in sich empfindet. Mitleid und Menschlichkeit.

Das Böse als Kehrseite der Freiheit

Wir Christinnen und Christen glauben, dass das Böse zusammen mit der Freiheit in die Welt gekommen ist. Das Böse ist quasi die Kehrseite der Freiheit. Es wird immer da sein. Es wird immer Menschen geben, die ihre eigenen finsteren Vorstellungen über alles setzen und dabei über Leichen gehen. Auch daran erinnert das Kreuz Jesu. Aber genauso, wie wir Menschen die Freiheit zum Bösen haben, haben wir sie auch zum Guten.

Der Theologe und Widerstandkämpfer Dietrich Bonhoeffer hat 1934 in einem "Glaubensbekenntnis in schweren Zeiten" dieses trotzig so formuliert: "Ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will." Dafür braucht er uns. Unsere Tränen. Unsere Schreie. Unsere Hände. Unseren Mund. Damit das wahr wird, was Dietrich Bonhoeffer im Angesicht der Nazi-Gräuel auch geschrieben hat: "Das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich." Davon bin ich zutiefst überzeugt. Darum ist das meine Hoffnung für Ostern in diesem Jahr: Das Böse wird am Ende verlieren. Das Gute wird siegen. Dafür ein Kreuz des Glaubens.

Kreuz, Herz oder Anker? So heißt die Kolumne der Kirche im NDR. Regelmäßig vergeben die Radiopastoren und Redakteure ein Kreuz für Glauben, ein Herz für die Liebe oder einen Anker für das, was hoffen lässt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 03.04.2022 | 07:30 Uhr