Kolumne: Ein Christ ein freier Mensch und niemanden untertan Stand: 01.11.2020 07:30 Uhr Freiheit war ein zentraler Begriff bei Martin Luthers Reformation. Davon zeugt seine Schrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" - die aber auch Grenzen setzt.

von Jan Dieckmann

"Maske auf! Ab Geburt!", brüllt ein junger Mann in sein Megafon. Aus dem Kreis der Mitdemonstranten schallt es laut zurück: "Ab Geburt! Ab Geburt!" Wirklich skurrile Anti-Masken-Demo auf dem Marktplatz von Schwerin. Zwanzig Menschen ganz in Schwarz gekleidet, mit schwarzen Kapuzen und schwarzen Masken, haben sich vor der Silhouette des ehrwürdigen Doms in einem großen Kreis aufgestellt und schwenken Papp-Schilder zu ihren Parolen. Auf einem davon ist zu lesen: "Freiheit statt Corona-Diktatur!"

Freiheit ist auch in Corona-Zeiten ein teures Gut

"Freiheit statt Corona-Diktatur?" Bei solch einem Slogan fühle ich mich als evangelischer Christ herausgefordert. "Freiheit" ist in der protestantischen Tradition ein teures Gut. Nach evangelischem Verständnis ist das Evangelium eine Botschaft der Freiheit. "Zur Freiheit hat uns Christus berufen", schreibt Paulus im Galaterbrief.

Menschen sind frei und gebunden zugleich

Aber bitte, möchte ich den Demonstranten zurufen: Das heißt nicht, dass im Namen der Freiheit alles erlaubt ist! Die eigene Freiheit berührt stets auch die Freiheit anderer und ist kein Freifahrtschein für Egoismus oder versponnene Verschwörungsmythen. Das hat niemand besser auf den Punkt gebracht als Martin Luther, an dessen epochemachenden Thesenanschlag wir in diesen Tagen am Reformationstag gedenken. In seinem sogenannten Freiheitstraktat von 1520 schreibt er wunderbar eingängig: "Ein Christ ist ein freier Mensch und niemandem untertan." Und dann schreibt er als zweite Freiheits-These, die mit dieser ersten untrennbar verbunden ist: "Ein Christ ist ein Knecht und jedermann untertan." Das sitzt.

Frei und an unseren Nächsten gebunden zugleich. Das sind wir Menschen. Frei sein kann man nie nur in sich und für sich selbst. Was in diesen verrückten Tagen bedeutet, verantwortungsvoll zu sein, Abstand zu halten, Maske und Rücksicht zu wählen. Dafür ein Herz der Liebe.

