22.08.2020

Positiv oder negativ auf die Corona-Krise schauen von Pastor Joachim Kretschmar

Wie geht es weiter nach Corona? Manche Menschen hoffen ja, dass die Krise auf lange Sicht auch Gutes mit sich bringen wird. Dass das Gefühl der Verbundenheit bleibt, dass Nachbarschaftshilfen weiter bestehen, dass die Wertschätzung, die Berufe im Einzelhandel und in der Pflege erfahren haben, nicht einfach wieder verschwindet, dass die Entschleunigung von Leben und Wirtschaft zu dauerhaft mehr Klimaschutz führt. So sehen es einige. Sie blicken optimistisch in die Zukunft.

Andere verweisen auf die Kurzarbeit, die so viele Branchen erfasst hat. Sie sehen die geschlossenen Theater und Konzertsäle, hören die Schuldzuweisungen in der Politik und fürchten, dass in Zukunft erst recht kein Geld mehr da ist für Umweltschutz und Hilfen für arme Länder. Sie fürchten die Auswirkungen der Pandemie und schauen pessimistisch in die Zukunft.

Corona-Zeit fordert ein Zusammenspiel

Wer hat Recht? Von dem Schriftsteller George Bernard Shaw - er hat 1925 den Literaturnobelpreis erhalten - stammt das Zitat "Der Optimist und der Pessimist bringen ihren Beitrag zur Gesellschaft: Der Optimist erfindet das Flugzeug und der Pessimist den Fallschirm." Man kann verschieden auf die gleiche Situation schauen: optimistisch und pessimistisch. Es gibt eben nicht nur die eine richtige Sicht. Und im Zusammenspiel der Vielen, im Meinungsaustausch und im Abwägen werden dann, hoffentlich, gute Lösungen für die anstehenden Aufgaben gefunden.

Das ist nicht neu. Das war schon immer so. Wer in der Bibel liest, findet beides nebeneinander - den Propheten, der den Untergang vorhersagt, und die Hoffnungsworte, die davon erzählen: Es ist dir gesagt Mensch, was gut ist." Du weißt es - und du kannst es.

