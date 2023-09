Ökumenischer TV-Gottesdienst am 3. Oktober aus Hamburg Stand: 26.09.2023 09:25 Uhr Die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit am 3. Oktober 2023 beginnen um 10 Uhr mit einem ökumenischen Festgottesdienst in der Hauptkirche St. Michaelis, die von den Hamburgern liebevoll Michel genannt wird.

Unter dem Titel "Ein Strom lebendigen Wassers", angelehnt an einen Vers aus dem Buch Ezechiel, nimmt der Gottesdienst die Lage Hamburgs an der Elbe in biblischen Lesungen und verschiedenen Statements aus Religion und Gesellschaft auf.

Die Elbe verbindet Ost und West

Der Klimawandel wird dabei ebenso thematisiert wie das Zusammenleben in unserem Land. Der Fluss in Sichtweite der Hauptkirche verbindet Ost und West, ist die Lebensgrundlage und Verbindungsweg für die Städte und Menschen, an denen er vorbeifließt. Als Bild für Gottes "Strom lebendigen Wassers" soll er einen, was trennt, und Quelle der Kraft und des Zusammenhalts sein.

Händels "Feuerwerksmusik" und jazzige Klänge

Mädchenchor und Bläserensemble gestalten Gottesdienst musikalisch Auch die Musik nimmt das Thema Wasser auf, von Händels "Feuerwerksmusik" bis hin zu jazzigen Klängen. Hier wirken vor allem Jugendliche mit. Es singt der Mädchenchor Hamburg unter der Leitung von Gesa Werhahn. Zudem ist das German Brass Ensemble unter Leitung von Matthias Höfs zu hören. Die Orgel spielen Michel-Kantor Magne H. Draagen und Dommusikdirektor Christian Weiherer. Die musikalische Leitung hat Norbert Hoppermann (Erzbistum Hamburg).

Bischöfin Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße predigen

Der Gottesdienst wird verantwortet von der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Norddeutschland (Nordkirche), dem Erzbistum Hamburg und der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen Hamburg (ACKH). Die Predigten halten Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche, und Erzbischof Stefan Heße. Durch die einstündige Liturgie führt Hauptpastor Alexander Röder.

