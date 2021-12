Ökumenische Christvesper an Heiligabend aus Hamburg Sendedatum: 24.12.2021 13:10 Uhr Corona-bedingt können Menschen Weihnachten auch dieses Jahr nicht wie sonst feiern. Präsenz-Gottesdienste werden unter 3G- und sogar 2G-Regelungen stattfinden. Etliche Gottesdienste finden nur virtuell stattfinden.

Am Heiligabend sendet der NDR einen ökumenischen Fernsehgottesdienst aus der St. Nikolaikirche in Hamburg-Moorfleet. Pastorin Annette Behnken und Pfarrer Wolfgang Beck, beide bekannt vom Wort zum Sonntag im Ersten, werden den Gottesdienst gestalten. Der Tagesthemen-Moderator Ingo Zamperoni wird die Weihnachtsgeschichte lesen und Fürbitten sprechen.

Wie kann es Weihnachten werden in diesem Jahr für uns Erschöpfte und mürbe Gewordene? Dieser Frage wird der Gottesdienst nachspüren. Und gegen den Frust der nicht enden wollenden Pandemie die christliche Weihnachtsbotschaft verkünden, dass Gott in die Welt kommt, und mit ihm neues Leben, Hoffnung und neue Perspektiven.

Viel weihnachtliche Musik zum Mitsingen

Auch die Musik versprüht weihnachtlichen Glanz. Ein kleiner Chor unter Leitung von Michael Zlanabitnig wird von "O Heiland reiß die Himmel auf" und "Ich steh an Deiner Krippen hier" bis "O Du fröhliche" die schönsten Weihnachtschoräle singen. Die Texte werden auf www.fernsehkirche.de mitzulesen sein. Organist ist Landeskirchenmusikdirektor Hans-Jürgen Wulf, Jörg Ostermayer spielt Querflöte und Saxofon.

Gerade in einer Zeit, in der sich viele Menschen Zuspruch und Hoffnung wünschen, die Pandemie aber Gottesdienstbesuche in den Kirchen erschwert, ermöglicht der Norddeutsche Rundfunk, dass viele Menschen an Heiligabend einen Gottesdienst mitfeiern können.

Dieses Thema im Programm: 24.12.2021 | 13:10 Uhr