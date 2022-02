"Morgenspaziergänge" bieten spirituelle Impulse statt Protest Stand: 10.02.2022 14:22 Uhr Regelmäßig treffen sich Corona-Leugner und Impfskeptiker zu sogenannten Spaziergängen. Soziologen fürchten langfristig Schäden für die Gesellschaft.

von Pastorin Claudia Tietz

Spazierengehen mag ich sehr. Draußen sein, frische Luft, mich bewegen. Jetzt hat "Spazierengehen" durch die sogenannte Querdenker-Bewegung eine ganz neue Bedeutung bekommen. Ich habe deshalb kurz gestutzt, als mich gestern die Kassiererin im Supermarkt ansprach: "Es stimmt doch, dass bei Ihnen in der Gemeinde so Spaziergänge stattfinden, oder?" Sie sei gefragt worden, wo die Spaziergänger sich treffen. Sie dachte, auf dem Platz vor der Kirche.

Ich habe schnell begriffen, dass mit ihrer Frage kein Protestmarsch gemeint war, sondern die "Morgenspaziergänge", die es in unserer Kirchengemeinde einmal im Monat am Samstagmorgen gibt. Ein Angebot, das in der Corona-Krise entstanden ist, um trotz der Kontaktbeschränkungen andere Menschen zu treffen. Vielleicht auch neue Leute kennenzulernen und über andere Themen als Corona zu sprechen. Jede und jeder darf kommen, allein oder auch zu zweit.

Spazierengehen mit einem Gedankenanstoß

Unsere "Morgenspaziergänge" fangen jeweils mit einer Andacht in der Kirche an. Mal geht es dabei um den Jahresbeginn, mal um Licht, mal um Zeit, mal ums Fasten, mal um einen Bibelvers oder ein Lied. Ein spiritueller Impuls, ein kurzer Text oder eine Frage, über die man sich dann beim Spaziergang zu zweit austauscht. Und zum Schluss ein Segen in der Kirche. Spazierengehen, eine gute halbe Stunde lang, mit einem Menschen, den ich vorher noch nicht oder kaum kannte. Mich einlassen auf seine Art zu reden, auf seine Stimmung, auf ihre Themen und ihr Tempo.

"Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden" heißt ein Aufsatz von dem Schriftsteller Heinrich von Kleist. Ich finde, man könnte auch sagen: "Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Gehen". Spazierengehen mit einem Gedankenanstoß, einem neuen Impuls. Der beim Gehen, im Nachdenken, im Reden und Zuhören nach und nach Gestalt in mir annimmt. Wie heißt noch der schöne Spruch? "Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 11.02.2022 | 09:40 Uhr