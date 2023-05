Mit den eigenen Fehlern geduldiger umgehen Stand: 02.05.2023 13:00 Uhr Ausprobieren, Geduld haben und auch mal mit einem nicht so perfekten Ergebnis zufrieden sein. Diese Einstellung fehlt ganz oft im Alltag. Selbst beim Einsatz mit einer neuen Kaffeemaschine ist der Anspruch hoch.

von Theologin Sabine Gautier

Manchmal sind es die kleinen Dinge im Leben, die mir meine Grenzen aufzeigen. Seit wir im Pfarrhaus wohnen, ist es zur guten Gewohnheit geworden, den Besucherinnen und Besuchern einen Kaffee oder Tee anzubieten. So weit, so gut. Aber mit der neuen Kaffeemaschine stellt sich nicht mehr nur die Frage nach Milch und Zucker, sondern auch nach der Art und Weise: Cappuccino, Espresso oder Café Crema.

Nach einigen Versuchen mit dieser halbautomatischen Maschine, sind die Fragen beim Mahlgrad der Bohnen und der Menge des Kaffeepulvers mittlerweile gelöst und es fließt ein anständiges Ergebnis in die Tasse. Doch bis es so weit war hat es mehr als genug missglückte Versuche gegeben.

"Ein kleiner Espresso bringt mich an meine Grenzen"

Bei vielem, was ich tue, habe ich den Anspruch gleich beim ersten Versuch perfekt zu sein. Ich gehe Abläufe mehrmals durch, wäge das Für und Wider ab. Immer mit dem Ziel, dass nichts schiefgeht. Und dann bringt mich ausgerechnet so ein kleiner Espresso an meine Grenzen. Ich konnte die Anleitung noch so genau lesen; habe mir Online-Tutorials für den perfekten Kaffee angesehen. Aber es half alles nichts. Die ersten Versuche schmeckten einfach schrecklich. Es war dann die Erfahrung des Ausprobierens von Mahlgraden und Mengen und die immer geübteren Handgriffe.

Geduldiger mich sich und anderen umgehen

Erst durch das Praxiswissen ist der Espresso wirklich gut geworden. Und das auch erst mit der Zeit. Ich frage mich, ob ich das nicht generell und im Alltag beherzigen sollte. Es als normal annehmen, dass Dinge auch mal schieflaufen können. Sich eingestehen, dass es manchmal mehrere Versuche braucht, bis etwas wirklich gut funktioniert. Mit den eigenen Fehlern geduldiger umgehen und auch mit denen der anderen.

