Mit dem Staunen fängt alles an Stand: 20.12.2022 10:00 Uhr Ich weiß noch, wie ich als Kind gestaunt habe, wenn ich vor der Weihnachtskrippe stand und das Baby gesehen habe. Niemand musste was erklären. Ich habe nur gestaunt. Heute kann ich das nicht mehr.

von Andreas Brauns

Staunen ist wichtig, denn mit dem Staunen fängt alles an. Wer staunt, ist aufmerksam und überrascht, irritiert, weil da etwas ist, das anders ist. Und so staunen kleine Kinder vor der Weihnachtskrippe, weil sie eine derartige Szene nicht kennen. Was sie da sehen, ist für sie alles andere als normal. Wo liegt sonst ein Baby in einer Futterkrippe zwischen Ochs und Esel? Für Kinder ist klar: Hier stimmt was nicht. Weil sie das, was sie sehen, nicht einordnen können, staunen sie.

Mit diesem Staunen fängt für mich ihre Geschichte mit Gott an. Dann hören sie. Dieses Baby im Stall ist ein besonderes Kind, es ist der Sohn Gottes. Und wenn sie vorher schon mal von Gott gehört haben, staunen sie jetzt vielleicht erst recht. Wie ist das möglich? Gott, er ist doch groß und mächtig. Hier passt also was nicht zusammen. Das empfinden auch manche Erwachsene, wenn sie vor der Krippe stehen. Wird in den Kirchen doch immer zu einem allmächtigen Gott gebetet.

Staunen über Jesu Worte und Taten

Was aber, wenn es diesen Gott so gar nicht gibt: Wenn Gott ganz anders ist, weil er nicht auf Macht setzt, sondern auf Ohnmacht? Wenn das kleine und wehrlose Kind in der Krippe Gott ist. Was dann? Da ist plötzlich vieles fragwürdig, was in der Tradition des Glaubens immer wichtig war. Aber ein Satz wie "Mach's wie Gott, werde Mensch!" klingt völlig anders. Denn Jesus von Nazaret, der Sohn Gottes, hatte keine Macht. Er war angewiesen auf andere, bis er sich aus seiner Familie löste und öffentlich wirkte.

Manche haben über seine Worte und Taten gestaunt, denn er war doch nur der Sohn eines Handwerkers. Irgendwie passte das damals schon nicht zusammen. Viele der Gelehrten haben ihn abgelehnt, andere sind ihm nachgegangen, weil sie mehr hören und sehen wollten. Man könnte sagen: Ihr Stauen über diesen Mann hat ihnen keine Ruhe gelassen, es hat ihr Leben verändert.

