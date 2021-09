Michaelstag: Schutzengel gegen das Böse Sendedatum: 29.09.2021 09:40 Uhr Der Michaelstag erinnert an Geschichten, die die Bibel vom Erzengel erzählt. Michael kämpft im Himmel unermüdlich für das Gute. Alles Bedrohliche, alles Böse, das im Drachen steckt, besiegt er.

von Bischöfin Kirsten Fehrs

Über dem Hauptportal des Hamburger Michels thront er als Namensgeber der Kirche: der Erzengel Michael. Kämpferisch dargestellt, mit eiserner Faust, wehendem Gewand und scharfem Schwert. Er ist ganz kurz davor, den Drachen zu besiegen. Das furchteinflößende Tier liegt schon niedergestreckt am Boden. Michaels schweren Stiefel auf seinem Kopf.

Zusammenleben mit gut und böse gestalten

Heute ist Michaelstag. Der erinnert an die Geschichten, die in der Bibel vom Erzengel erzählt werden. Michael kämpft im Himmel unermüdlich für das Gute. Alles Bedrohliche, alles Böse, das im Drachen steckt, besiegt er. Er räumt richtig auf, wirft alle, die im Himmel nichts zu suchen haben, hinaus. Allerdings, und das ist jetzt ein bisschen unschön, er wirft sie hinunter auf die Erde. Und da ist es nun, das Böse, da ist der alte Drachen. Wir Menschen hier unten auf der Erde haben nun die Aufgabe, damit zurechtzukommen, unser Leben und unser Zusammenleben - auch mit dem Bösen - zu gestalten.

Grautöne und Nuancen zulassen

Und wir stellen fest, so einfach ist das nicht mit schlecht und gut. Was genau ist richtig und was falsch? Jetzt und für die Zukunft? All die großen Fragen, wie die Veränderungen in unserem Land anzugehen sind, sind nicht einfach mit schwarz oder weiß zu beantworten. Denn das spaltet unsere Gesellschaft, anstatt sie zusammenzuhalten. Also, engagiert und ehrlich um das möglichst Beste zu ringen, das heißt eben: Grautöne und Nuancen zulassen und auch dem Zweifel eine Stimme geben.

Übrigens kann man auch dem Drachentöter genau diese nachdenkliche Seite abgewinnen. Denn sein Name ist zugleich eine Frage: Michael bedeutet auf Hebräisch "wer ist wie Gott"? Michael ist also ein fragender Engel. Jedem, der im Namen des Guten streitet, trägt er auf zu überlegen: Wie sicher kannst du sein mit deiner Überzeugung? Kämpfst du redlich oder auf eigenen Vorteil bedacht? Streite, aber höre gut zu. Sei engagiert, aber zu Kompromissen bereit. Denn, wer ist schon wie Gott? Wer müsste nicht immer wieder so fragen und hinschauen und nochmal neu anfangen. Mit der Idee natürlich, die Dinge zum Besseren zu wenden. Und es dem Drachen auf Erden so schwer wie möglich zu machen.

