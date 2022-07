Mehr als eine Fußballlegende Stand: 26.07.2022 19:55 Uhr Uwe Seeler sagte über sich selbst, dass er kein regelmäßiger Kirchgänger sei, aber dass er an Gott glaube. Er vertrat die Haltung: Fußball ist nicht alles, aber ohne Gott ist alles nichts.

von Jacqueline Rath

"Ich bin stinknormal und das gefällt mir." Das hat Uwe Seeler mal über sich in einem Interview gesagt. Nun ist er vor knapp einer Woche gestorben, doch die Zeitungen berichten noch immer täglich non ihm. Von Erinnerungen von Weggefährten, von alten Interviews; sogar ein Statement von Bundeskanzler Olaf Scholz ist zu lesen, der twitterte: "So wie Uns Uwe möchten wir eigentlich alle sein: selbstbewusst und bescheiden."

Bei all den Berichten und Kondolenzbekundungen fällt auf, dass es darin bei Weitem nicht nur um seine Fußballkarriere geht, sondern um den Menschen. Da wird von seiner Großherzigkeit erzählt, von seiner Zuverlässigkeit und Treue und auch von seiner Zuversicht, mit der er durchs Alter gegangen ist.

Hoffnung, dass mit dem Ende nicht alles zuende ist

Viele Menschen trauern um diese bodenständige Fußballlegende. An der übergroßen Bronze-Plastik seines rechten Fußes vor dem Volksparkstadion stellen Menschen Kerzen auf, legen Blumen und Zettelchen nieder, auf denen steht, dass sie hoffen, dass Uns Uwe nun vom Himmel auf sie herabschauen möge. Dahinter steht die Hoffnung oder auch der Glaube daran, dass mit dem Ende eben nicht alles zuende ist, sondern es einmal ein Wiedersehen gibt - wo und wie auch immer.

Uwe Seeler sagte über sich selbst, dass er kein regelmäßiger Kirchgänger sei, aber dass er an Gott glaube; und dass er ihm sehr dankbar sei, dass er ihm seine Frau Ilka geschenkt habe. Er vertrat die Haltung: Fußball ist nicht alles, aber ohne Gott ist alles nichts. Vielleicht ist er deshalb bei alle dem Ruhm so "stinknormal" geblieben, wie er über sich selbst sagte. Selbstbewusst und zugleich bescheiden, weil unser aller Leben ein Geschenk Gottes ist.

