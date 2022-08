Maria Anna Leenen - Alleinsein als Berufung Stand: 24.08.2022 10:15 Uhr Maria Anna Leenen lebt schon über 25 Jahre ganz weit draußen, allein im Wald in Norddeutschland. Sie ist Eremitin - und sehr zufrieden mit ihrem Leben. Sie lebt in einem kleinen einfachen Heuerhaus mit morschem Dach.

von Theologin Sabine Gautier

Radikal ist es schon, dieses Leben. Auch radikal einfach. Allein und zurückgezogen schreibt Maria Anna Leenen Bücher und verziert Kerzen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie hat keinen Fernseher, kein Auto, trägt Secondhand-Kleidung und ihr Essen ist sehr, sehr einfach. Sie versucht auf alles zu verzichten, was in unseren Augen Luxus ist.

Arbeits- und Gebetszeiten wechseln sich ab

Echter Luxus ist nämlich für Maria Anna Leenen ihre intensive Beziehung zu Gott. Die bestimmt ihren Alltag. Gleich nach dem Aufstehen betet sie in der kleinen Klausenkapelle. Abends beschließt sie ihren Tag dort. Dazwischen wechseln sich Arbeit und Gebetszeiten ab. Ihr Leben mit Gott lebt die Einsiedlerin aber nicht nur für sich selbst. Menschen wissen von ihr, besuchen sie, reden über Kummer und Glaubensfragen.

Maria Anna Leenen lebt im Einklang mit Gott

"Das, was ich von Gott weiß, was ich von ihm erkennen darf ist sozusagen das schönste und größte Abenteuer meines Lebens. Es ist immer ein Dienst an den Menschen, an der Welt", sagt sie. Das nehme ich ihr ab. Sie lebt dieses Leben aus einer tiefen Überzeugung und aus einer tiefen Gewissheit - im Einklang mit sich selbst, dem Glauben an Gott und ihrer Umwelt. Eine starke Frau.

