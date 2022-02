Gerhard Richter scheut Auftritte zum 90. Geburtstag Stand: 08.02.2022 14:55 Uhr Gerhard Richters Werke zählen auf dem Kunstmarkt zu den teuersten eines lebenden Künstlers. Der Maler gilt als scheu und gibt nicht gerne Interviews. Heute wird der gebürtige Dresdner 90 Jahre alt.

von Pastor Michael Ellendorf

Jesus ist 30 Jahre alt geworden. Um und bei. Genauer geht's nicht. Manchmal denke ich darüber nach, wie es wohl gewesen wäre, wenn er älter geworden wäre. Und nicht eines gewaltsamen Todes gestorben wäre.

Gerhard Richter hat Pinsel zur Seite gelegt

Ich kann mir vorstellen, er hätte es so gemacht wie Gerhard Richter, der Maler. Der hat vor anderthalb Jahren den Pinsel zur Seite gelegt. Und lebt zurückgezogen in seinem Haus in Köln. Richter feiert heute seinen 90. Geburtstag ohne Empfang beim Bundespräsidenten, ohne Talkshow-Auftritt, ohne Ausstellungseröffnung. Einige wenige vertraute Menschen kümmern sich um alles. Ihr Mann ist mit seinem Werk im Reinen, hat seine Frau gesagt.

Auch Jesus war mit sich und Gott im Reinen

So stelle ich mir auch den alten Jesus vor: zurückgezogen lebend, auf dem Land, nicht weit vom See Genezareth. Keine öffentlichen Auftritte mehr. Keine Menschenaufläufe. Keine Heilungen. Keine großen Worte. Keine großen Kontroversen mehr mit den allzu Rechtgläubigen. Mit sich und Gott im Reinen - es ist alles gesagt und alles getan.

Im Grund hat Jesus es genauso gemacht. Nach Ostern, nach seiner Auferstehung also, hat er seine Getreuen noch einmal zusammengerufen und ihnen gesagt: Geht hin in alle Welt und lehrt alle Menschen, was ich euch gelehrt habe. Ich habe getan, was ich konnte - und jetzt macht ihr weiter. Dann hat er sich zurückgezogen - nicht nach Köln oder in ein Landhaus bei Kapernaum. Sondern "sitzend zur Rechten Gottes", wie es die alten Bekenntnisse formulieren. Wo es bestimmt auch sehr, sehr schön ist.

Von dort aus kann er auch einen Geburtstagsgruß nach Köln schicken: Gerhard Richter zum neunzigsten. Ich schließe mich da an.

