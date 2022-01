Leuchttürme schaffen als Orientierungspunkte Stabilität Stand: 27.01.2022 14:21 Uhr Seit der Antike weisen Leuchttürme Schiffen - insbesondere nachts - den Weg. Dann sind die leuchtenden Seezeichen schon von Weitem zu erkennen.

von Pastor Thomas Warnke

Vor einiger Zeit wurden die neuen Leuchttürme am Strand von Blankenese in Betrieb genommen. Die neuen Türme mussten her, weil die Fahrrinne in der Elbe breiter geworden ist. Es brauchte neue Orientierungspunkte für die Schiffe auf ihrem Weg in den Hamburger Hafen.

Auch unser Leben an Land braucht richtungsgebende Leuchttürme. Ich meine damit die Regeln in unserer Gesellschaft, Verordnungen, Gesetze. Verabredungen, wie wir gut miteinander umgehen möchten. Dazu kommen Traditionen in der eigenen Familie, Bräuche und Rituale. Wir wachsen hinein in so ein Wertekorsett. Und im Idealfall sorgen diese Orientierungspunkte für einen sicheren Kurs und schaffen Stabilität.

Durch Corona verschwinden vertraute Orientierungspunkte

Ganz anders ein Stück Treibholz. Ihm ist es egal, ob ein Leuchtturm leuchtet oder gerade ein Schiff von vorne entgegenkommt. Es ist dem Spiel der Winde, den Kräften der Natur und der eigenen Beschaffenheit ausgeliefert. Die zurückliegenden Corona-Monate haben uns manchmal auch ziemlich heftig hin und her schaukeln lassen - so wie ein Stück Treibholz. Und gelegentlich hatte es den Anschein, als ob alte vertraute Orientierungspunkte im Nebel verschwanden.

Himmlisches Licht gibt Zuversicht

Ein Schiff, das die Orientierung verloren hat, muss beidrehen. Das heißt: die Fahrt verlangsamen, anhalten und erstmal zur Ruhe kommen. Um sich dann neu zu orientieren. Auch die Bibel beschreibt an manchen Stellen so etwas wie ein himmlisches Beidrehen für uns Menschen. Die Einladung, innezuhalten, anzuhalten. Und neu hinzuschauen. "Ich bin das Licht der Welt", sagt Jesus und bietet sich an als Leuchtturm für unser Leben.

Jesus will es da hell werden lassen, wo eigene Orientierungen blass geworden sind, wo Geduldsfäden dünn und rissig geworden sind. Wo eine Sehnsucht sich meldet nach dem großen Ganzen. Auch bis dahin leuchtet sein himmlisches Licht und möchte Zuversicht sein und Zuversicht verbreiten, Hoffnung schenken für die Welt.

Weitere Informationen Leuchttürme - Wahrzeichen des Nordens Leuchttürme prägen unsere Küsten. Wissenswertes und Tipps, wo es in Norddeutschland besonders schöne Seezeichen gibt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 31.01.2022 | 09:40 Uhr