Lebendige Sprache formt sich immer neu Stand: 21.02.2023 13:05 Uhr Wie kann es gehen, dass möglichst alle Menschen vorkommen in meiner Sprache? Wenn es um die gendersensible Sprache geht, wünscht sich Ann-Kathrin Brenke einen spielerischen Umgang.

von Pastorin Ann-Kathrin Brenke

Mit Sternchen und Sprechpause. Die geschlechtersensible Sprache ist noch jung und bei den ersten Gehversuchen. Dabei auch mal unbeholfen oder unverständlich. Interessanterweise fühlen sich viele Menschen von ihr bedroht. Wer sich für Gleichberechtigung einsetzt, wird schnell lächerlich gemacht. Dann ist von "Gender-Gaga" die Rede oder von der "Sprach-Polizei". Manche macht das Gendern richtig wütend. Das ist mir ein Rätsel.

Es geht doch bloß darum, sensibel zu sein füreinander. Darum, dass es mehr gibt als Frau und Mann. Kritiker*innen der geschlechtergerechten Sprache sofort Diskriminierung vorzuwerfen, stört mich aber auch. Ich vermisse den sensiblen Ton in der Debatte.

Alles ist Stückwerk - außer der Liebe

Ich wünsche mir mehr Lust am Ausprobieren, einen spielerischen Umgang. Wie kann es gehen, dass möglichst alle Menschen vorkommen in meiner Sprache? Was geht mir gut über die Lippen? Was nicht?

Sprache ist lebendig. Sie verändert sich. Durch Sternchen und Sprechpause wird unsere Sprache nicht verhackstückt. Sie ist Stückwerk, immer dabei sich zu formen. Alles ist Stückwerk sagt die Bibel: unser Wissen und auch unsere Sprache. Alles ist bruchstückhaft, außer der Liebe - solange, bis diese Welt vollkommen ist. Das könnte noch etwas dauern. Und bis dahin: Stückwerk - gern mit Sternchen - aber vor allem liebevoll.

