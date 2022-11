Lasst Euer Licht leuchten unter den Menschen Stand: 08.11.2022 13:30 Uhr Wie können wir einander zeigen, dass wir aneinander denken, auch wenn wir uns nicht sehen? Wie lässt sich ausdrücken, dass andere nicht vergessen sind, wenn sie zum Beispiel wegen Corona das Haus nicht verlassen können?

von Hauptpastorin Astrid Kleist

In Lockdown-Zeiten wurden manche unter uns darin erfinderisch. Sei es im Organisieren von Balkongesang oder mit den Hofkonzerten. Diese Musik oder das Vorbeibringen schriftlicher Grüße hat so manche mit Freude erfüllen und trösten können, die ansonsten vom gemeinschaftlichen Leben und Kontakten völlig abgeschnitten waren. Ich denke, dass wir die Wirkung solcher Aktionen auch für die Zukunft nicht unterschätzen sollten und ein derartiges Erfindertum auch weiterhin brauchen.

"Wir lassen euch nicht allein"

Daran erinnert mich ein bewegendes Ritual, von dem ich hörte. Weil es für mich eindrücklich illustriert, welch große Wirkung es hat, wenn wir uns in unserem Denken an andere zusammentun. So standen in einem Kinderkrankenhaus in der US-Stadt Providence Abend für Abend um halb neun alle kleinen Patienten an den Fenstern, in Erwartung der "Good Night Lights", ihrer Gute-Nacht-Lichter. Dann nämlich ließen Hotels, die Universität, Restaurants und viele mehr eine Minute lang ihre Lichter blinken. An, aus, an, aus …

Alle machten mit. Auch die Feuerwehr, Radfahrer und Passanten. Wir denken an Euch, ließ diese kleine Geste die Kinder spüren. Wir lassen euch nicht allein. Und die Kinder antworteten mit einem Aufblitzen ihrer Taschenlampen - sie grüßten zurück, um danach getröstet schlafen zu gehen.

Zuversicht für die Wirkung von Zeichen und Gesten

Es braucht Zeichen und Gesten wie diese. Und die Zuversicht, dass sie ihre Wirkung erzielen. Und es braucht unser Mitgefühl, die Not und das Herz von Menschen zu sehen und ihnen helfen zu wollen. Darum: "Lasst Euer Licht leuchten unter den Menschen!", wie es schon Jesus in der Bergpredigt empfahl.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 08.11.2022 | 09:40 Uhr