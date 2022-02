Krieg in der Ukraine: "Frieden ist nicht selbstverständlich" Stand: 24.02.2022 12:55 Uhr Nach Putins Ankündigung hat der russische Militärschlag auf mehrere Ziele in der Ukraine begonnen. Viele Menschen flüchten aus der Hauptstadt Kiew und anderen Städten.

von Pastorin Susanne Richter

Ich frag mich, wie es jetzt wohl der Oma von Janina geht? Janina schneidet mir die Haare und dabei erzählt sie mir öfter von ihrer Kindheit in der Ukraine. Bei ihrer Omi, im Gemüsegarten da ist irgendwie immer noch ihr Zuhause. Die Preise in den Geschäften sind zu teuer für die alte Frau. Wenn Janina zu Besuch kommt nimmt sie Medikamente mit für die Oma. In der zweiten Coronawelle konnte Janina nicht kommen. Das war schlimm.

Wie wird es der Oma dann jetzt erst gehen, da der Krieg ausgebrochen ist? "So etwas Schlimmes passiert nicht noch einmal in Europa. Wir haben daraus gelernt." Das hat meine Omi immer gesagt.

Es braucht Diplomatie - im Großen wie im Kleinen

Es macht mich wütend und traurig, dass das nicht stimmt! Wieder Krieg. Dabei spielt es auch keine Rolle, wer meint mit welchem Recht Waffengewalt einsetzen zu dürfen. Leidtragende sind immer die Menschen vor Ort. Ihnen und auch der Oma von Janina gelten meine Gebete. Allen Menschen, die jetzt Angst haben. Bei denen zusätzlich alte Erinnerungen aus vergangenen Kriegen hochkommen. Ich bete für die Politiker, die erschöpft und frustriert sind, dass alle Verhandlungen den Krieg nicht verhindern konnten.

"Suche Frieden und jage ihm nach", heißt es in der Bibel. Das scheint ein lebenslanger Lernprozess zu sein. Selbstverständlich ist Frieden leider nicht. Er braucht immer wieder Menschen, die sich verbinden und sich überall vor Ort im Kleinen für ihn einsetzen. Gerade jetzt.

