"Die Menschheit hat den Verstand verloren" Stand: 24.02.2022 12:00 Uhr Während des Zweiten Weltkriegs führte Astrid Lindgren Tagebuch. Ihre"Krigsdagböcker" tragen den Titel "Die Menschheit hat den Verstand verloren" - und sie wirken wie ein noch immer aktuelles Zeitdokument.

von Julia Heyde de López

"Die Leute sehen ungefähr wie immer aus, nur ein bisschen düsterer. Alle reden vom Krieg, auch Menschen, die einander gar nicht kennen." Letzte Woche habe ich die Kriegstagebücher von Astrid Lindgren mal wieder aus dem Regal geholt, und manches, was sie da schreibt, wirkt seltsam aktuell.

"Die Menschheit hat den Verstand verloren", so sind ihre Gedanken und Überlegungen, die sie in den Jahren 1939 bis ‘45 notierte, passenderweise überschrieben. "Krieg und Krieg und wieder Krieg und das ständige Leiden der Menschheit. Und niemals lernt sie etwas daraus, sie begießt die Erde nur immer weiter mit Blut, Schweiß und Tränen", beklagt die schwedische Autorin.

Angriff Russlands auf die Ukraine verstößt gegen Völkerrecht

Und nun ist es wieder geschehen. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine ist da, und im Fernsehen sehe ich junge Menschen, die üben, wie sie sich im Krieg zu verhalten haben, und die überlegen, ob sie zum Wehrdienst eingezogen werden. Für sie und für uns alle – lasst uns noch mehr und besser und kraftvoller vom Frieden reden. Frieden einfordern, unermüdlich. Für ihn beten.

Und auch wenn mir momentan nicht nach Singen zumute ist, vielleicht ist es wieder Zeit für die alten Friedenslieder. "Down by the riverside", Sie kennen bestimmt den Gospelsong, darin heißt es: "Gonna lay down my sword and shield (…) Ain’t gonna study war no more." - "ch lege mein Schwert und mein Schild nieder. Ich will nicht mehr lernen, Krieg zu führen." Das Lied bezieht sich auf das biblische Bild "Schwerter zu Pflugscharen", diesen Aufruf zum Frieden des Propheten Micha. Er beschreibt damit, wie aus Kriegswaffen nützliche Erntegeräte gemacht werden. Geräte also, durch die Menschen nicht sterben, sondern satt werden und leben. Ganz egal, wo auf dieser Welt wir uns befinden - das ist es doch, was wir wollen.

Wir müssen vom Frieden reden. Und endlich lernen, dass es im Krieg nur Verlierer gibt. In der Zwischenzeit zitiere ich Astrid Lindgren: "Gott bewahre unseren armen vom Wahnsinn heimgesuchten Planeten." Dazu Amen!

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 25.02.2022 | 09:40 Uhr