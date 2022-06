Kraft und Mut zur Veränderung Stand: 14.06.2022 08:45 Uhr Du hast dich aber verändert! Diesen Satz höre ich in letzter Zeit öfter. Denn ich sehe wirklich anders aus. Ich habe Gewicht verloren. Meine Muskeln sind weniger geworden. Der Grund dafür: Ich hatte eine ziemlich ernste Erkrankung.

von Pastor Christoffer Sach

Deshalb musste ich vieles anders machen: weniger Sport. Auch meine Essgewohnheiten musste ich umstellen. Und das hat mein Äußeres verändert. Mein Inneres hat sich auch verändert mit der Erkrankung. Diese ganzen Veränderungen fallen mir nicht leicht.

Ich habe mich gefragt, warum das so ist. Ich glaube, das ist so, weil ich ein Bild von mir hatte: Ich, Christoffer, bin doch der Lebendige und Starke! Und was man sich noch so alles ausdenkt. Ja, das möchte ich gerne sein, lebendig und stark. Aber bin ich das nur, wenn ich Muskeln habe und fit und gesund bin? Lebendig kann man sich doch auch fühlen mit gesundheitlichen Einschränkungen - das habe ich oft von der Kanzel gepredigt. Vor meiner Erkrankung.

"Verändere dein Denken und vertraue der frohen Botschaft"

Aber wenn es dich dann selbst erwischt, ist das doch nochmal was ganz anderes. Du hast dich aber verändert, sagen die Leute. Ja, das habe ich. Ich möchte diese Veränderung annehmen. Mein Glaube hilft mir dabei. "Verändere dein Denken", so steht das gleich am Anfang im Markus-Evangelium, "verändere dein Denken und vertraue der frohen Botschaft." Für mich heißt das: Ich vertraue mich Jesus an, der elend und schwach am Kreuz gestorben ist. Ich lasse mich von ihm verändern.

Es ist keine Schande, über die eigene Schwäche zu reden. Im Gegenteil, ich mache die Erfahrung wenn ich es tue, macht es auch anderen Mut, über ihre äußeren und inneren Veränderungen zu reden. Das hat Kraft. Und das ist die frohe Botschaft: Gott liebt mich, egal, was mein Bild von mir ist, egal, ob ich stark bin oder schwach.

