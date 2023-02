Kolumne: "Sag es mit Blumen" Stand: 09.02.2023 07:30 Uhr Für Menschen, die sich einsam fühlen, ist der Valentinstag oft schwierig. Sarah Oltmanns erzählt die Geschichte von Cora, einer herzkranken Frau.

von Radiopastorin Sarah Oltmanns

Cora fühlt sich einsam, obwohl sie nicht allein ist. Sie lebt mit ihrem Mann in einem kleinen Haus gleich hinterm Deich. Seit vielen Jahren schon ist Cora herzkrank. Erst konnte sie noch arbeiten, als Lokführerin, dann wurde es aber immer schlimmer mit ihrem Herzen, so dass sie in Rente gehen musste, mit 40 Jahren. Ihr Freundeskreis wurde immer kleiner, denn sie konnte nichts mehr richtig beitragen. Ihr fehlt einfach die Kraft.

Auch ihre Ehe ist herzkrank, könnte man sagen, denn ihr Mann interessiert sich nicht mehr für sie. Cora vermutet, dass ihre Liebe gestorben ist, als der Toilettenstuhl ins Schlafzimmer kam. Cora ist so krank, dass sie kaum noch aufstehen kann. Auch Sprechen fällt ihr schwer. Sie wird isoliert, durch ihre Krankheit, und fühlt auch sonst fühlt sie sich ziemlich allein gelassen.

Mut und Zuversicht zusprechen

Wenn Cora aus dem Fenster schaut, dann sieht sie einen Blumenladen, gegenüber, auf der anderen Straßenseite. Primeln leuchten dort in rosa und pink. Und die blauen Hyazinthen, die kann sie förmlich durch das Fenster riechen. In diesen Tagen ist es besonders bunt, da drüben, im Blumenladen, denn nächste Woche ist Valentinstag. Das ist ein Tag für alle, deren Beziehungen nicht herzkrank sind, denkt sie. Ob ihr Mann dort drüben etwas kaufen wird?

Vor dem Schaufenster sind Herzen aufgestellt; sie sind aus Rosen gesteckt. "Sag's mit Blumen" steht auf einem Schild daneben. Aber was soll sie sagen? Sie hat keine Worte mehr. Sie wünscht sich, dass ihr etwas gesagt wird, dass ihr Mut zugesprochen wird und Zuversicht. Vielleicht so wie Gott es macht, in der Bibel, wenn er verspricht: "Ich will Euch ein neues Herz geben und neue Lebenskraft." (Ez 36,26, BB). Ein paar liebe Worte, ein paar Blumen: auch einsame Menschen haben Liebe verdient, finde ich, am Valentinstag, und denke deshalb am Dienstag auch an Cora.

Kreuz, Herz oder Anker? So heißt die Kolumne der Kirche im NDR. Jede Woche vergeben die Radiopastoren und Redakteure ein Kreuz für Glauben, ein Herz für die Liebe oder einen Anker für das, was hoffen lässt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 12.02.2023 | 07:30 Uhr