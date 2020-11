Klosterküche in Tempzin: Wir bauen uns ein Kloster Sendedatum: 22.11.2020 15:30 Uhr Gemeinsam beten und arbeiten: Mehrmals im Jahr treffen sich Mitglieder der Klostergemeinschaft Tempzin. Noch ist es ein Projekt auf Zeit, doch die Mitglieder träumen von einer dauerhaftem Zusammenleben.

Ein bisschen suchen muss man schon, denn das Pilgerkloster Tempzin liegt gut versteckt abseits der Straße hinter hohen Bäumen. Kein Wunder, dass der Ort lange in Vergessenheit geraten war. Doch seit einigen Jahren gibt es hier wieder Leben. Eine kleine Gemeinschaft hat mit viel Einsatz aus den Resten einer historischen Klosteranlage wieder einen geistlichen Ort geschaffen.

Was treibt Menschen an, mitten im ländlichen Mecklenburg ein Kloster wiederaufzubauen? Welche Hoffnungen und Ideen führen sie zusammen? Das möchte Annette Behnken in dieser Folge der Klosterküche herausfinden.

Eine Klostergemeinschaft auf Zeit

Mehrmals im Jahr treffen sich die Mitglieder der Tempziner Klostergemeinschaft, um eine Woche lang gemeinsam zu arbeiten und zu beten, eine Klostergemeinschaft auf Zeit. Annette Behnken packt wie immer beherzt mit an. Auch die Corona-Regeln lassen sich dabei gut umsetzen: bei der Obsternte, wenn der Garten winterfest gemacht wird, wenn das Holz im Schuppen gestapelt und eine riesige Hecke gekappt werden muss.

Kirche und "Warmhaus" sind wunderschön restauriert

Mittendrin der pensionierte Tierarzt Karl Schwarzenberg. "Ich bin hier der Mann fürs Grobe", sagt er lachend. Schwarzenberg ist seit fast 30 Jahren dabei und der Dienstälteste unter den Aktiven. Er erinnert sich: "Alles hier wurde in Eigenleistung errichtet, finanziert durch Spenden und Vereinsbeiträge." Die Kirche und das jahrhundertealte "Warmhaus", ein ehemaliges Krankenhaus, sind inzwischen wunderschön restauriert.

Kloster Tempzin gibt Kraft und Halt

Was hat die Menschen motiviert, einen solchen Ort zu erschaffen? fragt sich Annette Behnken. "Tempzin ist Kraftquelle, Heimat und Heilungsort", sagt Doris Mertke. Die ausgebildete Gemeindepädagogin ist so etwas wie die geistige Leiterin von Tempzin. Sie ist noch da, wenn alle anderen wieder abgereist sind, kümmert sich um Pilgerinnen und Pilger und Einzelgäste, bietet Seelsorge an. Doris Mertke bezeichnet dieses Leben als "erweiterte Einsiedelei". Zu ihren Pflichten gehören auch die Tagesgebete, die zu festgelegten Zeiten in der Klosterkirche stattfinden.

Wie bei den alten Ordensgemeinschaften strukturiert das Beten auch in Tempzin den Arbeitstag. Jeder kann teilnehmen. "Man kommt zur Ruhe, sammelt Kraft", beschreibt Sylvia Zander die Wirkung. Sie sorgt als Klosterköchin für das leibliche Wohl der freiwilligen Helfer. "Durch das Gebet fühle ich mich im Alltag behütet und gehalten."

Moderne Vorstellung von einem Klosterleben

Schon jetzt ist Tempzin für viele Menschen so etwas wie eine geistige Heimat. Der Traum der Mitglieder ist es, dass sich hier irgendwann dauerhaft eine klösterliche Gemeinschaft ansiedelt. "Ich kann mir gut vorstellen, bei so etwas mitzumachen", sagt Sylvia Zander. Bestimmt wäre dies dafür genau der richtige Ort, denkt Annette Behnken und sieht den Kranichen nach, die auf ihrem Weg in den Süden auf den umliegenden Wiesen Rast machen wie schon seit Jahrhunderten. Wer weiß, vielleicht wohnen hier in einigen Jahren ja wirklich moderne Mönche und Nonnen mit einer ganz neuen, modernen Vorstellung vom Klosterleben.

Weitere Informationen Klosterküche - Alle Rezepte Kohlrouladen zweierlei Art, gefüllte Fenschelschiffchen oder Quark-Spekulatius-Himbeer-Dessert: Rezepte aus der Sendung Klosterküche zum Nachkochen. mehr

Dieses Thema im Programm: Klosterküche | 22.11.2020 | 15:30 Uhr