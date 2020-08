Stand: 16.08.2020 07:30 Uhr

Kolumne: "Zurück zu einem Stück Normalität" von Stefanie Grossmann

Ein strahlender Sonntagnachmittag, blauer Himmel, 32 Grad: Auf einem Parkplatz in Eutin steht ein offener Truck, der Laderaum zu einer Bühne umfunktioniert. Mit einer fulminanten Energie spielt der österreichische Musiker Martin Grubinger auf Marimbaphon, Bongo und Schlagzeug - "Drums on Wheels" für mich das erste Konzert nach einer langen Pause kultureller Veranstaltungen, bedingt durch die Corona-Krise.

Events finden unter Corona-Regelungen statt

Natürlich findet das Ganze unter Hygienebedingungen statt: mit Maske zum Platz, auf Abstand sitzen. Selbst die Künstler zeigen sich zunächst mit Mund-Nasen-Bedeckung. Aber genauso wie wir Zuschauer haben sich auch die Künstler nach solchen Events zurückgesehnt. Auftritte im Fernsehen seien ja mal okay, aber nichts sei schöner als vor Publikum zu spielen, sagt Grubinger.

Kino geht auch mit Abstand und Absperrbändern

Es ist wichtig, in diesen unsicheren Zeiten ein Stück Normalität zurückzuhaben. Das stimmt zuversichtlich, trotz etlicher Einschränkungen. Lieber mal die Hände desinfizieren und in eine Kontaktliste eintragen, ganz viel Abstand halten und zwischen Absperrbändern sitzen - und trotzdem ins Kino gehen können. Dabei herrlich abschalten. Und nicht an die Unkenrufe denken - "wir haben schon eine zweite Welle". Selbst die meisten Virologen sehen das nicht so pessimistisch.

Neue Normalität wertschätzen und genießen

Konzert und Kino - beides ist wieder möglich, wenn auch anders. Das wird sicher noch eine längere Zeit so bleiben, denn eine Pandemie geht nicht so schnell vorüber. Das ist klar. Doch ich möchte diese kleinen Schritte zu mehr oder einer anderen, neuen Normalität wertschätzen und genießen. Und nicht immer nur die Stimmen von Schwarzmalern im Ohr haben. Vielleicht hilft ihnen ein Anker für mehr Hoffnung und Optimismus. Alles wird gut - daran glaube ich ganz fest.

