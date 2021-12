Kolumne: "Stille Nacht" Stand: 26.12.2021 07:30 Uhr Wenn alles erledigt ist, kann endlich Weihnachten werden. Inga von Thomsen freut sich auf Ruhe und Frieden. Sie zündet ein Licht für andere an, denen es nicht so gut haben wie "wir".

von Inga von Thomsen

Dieser Moment, wo wir alle Plätzchen fertig gebacken haben und die vollen Teller unsere Kaffeetafel bereichern. Die Kerzen angezündet werden und Weihnachtsduft durch die Wohnung zieht. Dieser Moment, wo alle Geschenke für unsere Lieben fertig sind, die Wunschzettel der Kinder - so gut es geht - erfüllt wurden und alles verpackt ist.

Dieser Moment, in dem wir den für uns schönsten Weihnachtsbaum gefunden und nach Hause gebracht haben. Den traditionellen Baumschmuck aus dem Keller oder vom Dachboden holen und in Erinnerungen schwelgen. Dieser Moment, in dem wir alle Planungen für die Weihnachtstage abgeschlossen haben, die Einkäufe erledigt sind und die Vorräte sich zuhause türmen.

Mit Licht ein Zeichen setzen

Dann kehrt langsam Stille ein. Dieser Moment, wenn wir zur Ruhe kommen. Wenn wir uns von den Kollegen verabschieden, den Rechner zuklappen, den Freundinnen ein schönes Fest wünschen. Dieser Moment, wenn wir nach Hause kommen, den Verkehrslärm und die Alltagshektik hinter uns lassen, die Tür hinter uns schließen. Die Feiertage da sind. Dieser Moment, in dem aus dem alltäglichen Familienstress eine gespannte Erwartung erwächst. An dem Streit und Zank endlich eine Weile pausieren.

Dann kommt der Moment, in dem wir merken, dass es nicht alle so gut haben wie wir. In dem wir uns vielleicht endlich in Ruhe dafür einsetzen, damit es anderen ein wenig besser geht. Dieser Moment, in dem wir zeitgleich mit anderen ein Licht anzünden. Ein Zeichen setzen, dass wir an sie denken. Dieser Moment, in dem wir wirklich ruhig werden können. Die Stille auf uns wirken lassen. In dem wir den Gedanken an Frieden zulassen. Dann wird aus der stillen Nacht eine heilige Nacht.

Kreuz, Herz oder Anker? So heißt die Kolumne der Kirche im NDR. Jeden Donnerstag vergeben die Radiopastoren und Redakteure ein Kreuz für Glauben, ein Herz für die Liebe oder einen Anker für das, was hoffen lässt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 26.12.2021 | 07:30 Uhr