Kolumne: "Puzzlesteine des Lebens" Stand: 20.02.2021 07:30 Uhr Schon vor der Corona-Pandemie lag Puzzeln voll im Trend. Die Lockdown-Zeiten haben der Spielwaren-Industrie ein zusätzliches Umsatzplus mit dem Lege- und Geduldsspiel beschert.

von Inga von Thomsen

Zu Weihnachten hab ich verschiedene Puzzle geschenkt bekommen. Das eine hatte ich innerhalb von zwei Tagen fertig. An dem anderen bin ich fast verzweifelt. Die Teile waren schlecht bedruckt und die Vorlage so klein, dass ich das Motiv kaum erkennen konnte. So unterschiedlich kann es gehen, obwohl beide Puzzle die gleiche Anzahl an Teilen hatten.

Trotzdem: Es ist beruhigend, mich hinzusetzen und die Puzzleteile hin und her zu schieben. Ich konzentriere mich und tauche ganz ab. Kein Wunder, dass sich der Umsatz eines großen Puzzleherstellers rasant erhöht hat während der Pandemie.

Das Leben ist wie eine Art Puzzle

Ich finde, unser Leben ist auch so eine Art Puzzle, ein Berg von Teilen, die wir zusammensetzen und ordnen müssen, um das große Ganze zu sehen. Haben wir eigentlich immer eine Vorlage dazu im Kopf? Meist beginnen wir mit den Ecken. Die sind leicht zu finden. Und sammeln dann die Randteile heraus. Daraus ergibt sich ein Rahmen. Doch wie machen wir weiter?

Im Leben fallen Entscheidungen für oder gegen einen Beruf, eine Partnerin, eine Wohnung oder andere Umstände mal bewusst, mal aber auch zufällig. Weil wir ein Teil finden, das an ein anderes dranpasst.

Auf der Suche nach dem richtigen Puzzlestein

Es gibt aber Augenblicke im Leben, in denen uns bewusst wird: Das fertig geglaubte Puzzle ist gar nicht vollständig. Wir finden weitere Teile oder stellen fest, die Vorlage ist falsch. Wir merken: Das Leben ist nie fertig. Es verändert sich, und eine endgültige Vorlage dazu gibt es gar nicht. So nehmen wir Steine weg, gehen wieder auf die Suche und setzen neu zusammen. Das können traurige Momente sein, wenn wir merken, dass wir uns getäuscht haben - aber auch schöne, wenn wir dabei eine ganz neue Perspektive entdecken.

Und Gott? Ich stelle mir vor, dass unser Herz ein großes Puzzle ist und Gott mit uns zusammen nach Lösungen sucht. Die für den Moment stimmen. Ich wünsche Ihnen und euch ganz viel Ausdauer und Freude auf der Suche nach dem richtigen Puzzlestein!

