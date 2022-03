Kolumne: "Solidarität schafft Energie" Stand: 27.03.2021 07:30 Uhr Erinnern Sie sich noch an die autofreien Sonntage während der Ölkrise Anfang der 70er? Viele kriegen bei der Erinnerung daran leuchtende Augen und erzählen vom Rollschuhfahren auf der leeren Autobahn oder spontan eingerichteten Spielstraßen.

von Inga von Thomsen

Ja, es gab auch einigen Spaß beim Verzichten. Denn Krisen bergen immer auch Chancen. So ein autofreier Sonntag würde auch heute viel Treibstoff sparen. Und vielleicht für manche Menschen den Sonntag ganz neu erlebbar machen.

Tempolimits und autofreie Sonntage senken Ölverbrauch

Noch mehr bringen würden generelle Tempolimits. Einfach überall etwas langsamer fahren, als es bisher erlaubt ist. Warum ist das eigentlich so schwierig? Sofort erhebt sich Geschrei: "Das geht gar nicht", rufen die einen und protestieren samt Auto oder Lkw auf der Straße. "Das muss sein", finden die anderen und demonstrieren diese Woche wieder beim "Klimastreik".

Geld und Konsum nicht den ersten Platz im Leben geben

Für mich ist die aktuelle Energiekrise, die durch den Ukraine-Krieg entstanden ist, nach zwei langen Corona-Jahren eine weitere Mahnung an uns. Unser Lebensstil wird in Frage gestellt. Was ist eigentlich wirklich wichtig im Leben? Ist es mir wichtig, mit irrsinniger Geschwindigkeit über die Autobahn zu rasen? Oder geht es darum, möglichst viele Flaschen Sonnenblumenöl oder Mehl im Keller zu bunkern, oder welchen tollen Urlaub ich mir leisten kann?

Nein, glücklich macht mich das nicht. Glücklich macht es, in Gemeinschaft und Solidarität zu leben. Dem Vorbild Jesu zu folgen, wie wir Christinnen und Christen sagen. Aufmerksam sein, wo ich helfen kann - nicht dem Geld und dem Konsum den ersten Platz in meinem Leben zu geben, sondern der Liebe und der Gemeinschaft. Dafür vergebe ich heute einen Anker der Hoffnung.

Kreuz, Herz oder Anker? So heißt die Kolumne der Kirche im NDR. Jeden Donnerstag vergeben die Radiopastoren und Redakteure ein Kreuz für Glauben, ein Herz für die Liebe oder einen Anker für das, was hoffen lässt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 27.03.2021 | 07:30 Uhr