"Der Engel in der Stadt" - Hörspiel über Suche und Sehnsucht Stand: 16.12.2021 12:30 Uhr Auch in diesem Jahr sendet die Kirche im NDR ein Weihnachtshörspiel. In "Der Engel in der Stadt" geht es um Geduld, Sehnsucht, Freude und menschliche Begegnungen.

Radio, Zeitung, Fernsehen - alle verbreiten die Nachricht: "Ein Engel soll gelandet sein". In sozialen Medien gibt es sogar erste Bilder, allerdings etwas unscharf. Heike ist total aus dem Häuschen. Die junge Mutter betreibt einen Kiosk und bittet Jakob, der täglich bei ihr seine Zeitung kauft, Ausschau zu halten. Ausgerechnet Jakob, der herzensgute, aber doch etwas launische Nachbar. Er hält die Nachricht vom Engel für "Fake News", für eine billige Werbeaktion zur Weihnachtszeit. Doch mit einem Mal verspürt Jakob eine lang vergessene Sehnsucht in sich, macht sich auf die Suche und erlebt Erstaunliches. Davon erzählt das Weihnachtshörspiel "Der Engel in der Stadt". Alle vier Folgen gibt es hier online zum Nachhören.

Ensemble aus Schauspielern und NDR Kollegen

Sendetermine NDR 1 Niedersachsen

1. und 2. Weihnachtstag

um 8.15 und 9.15 Uhr



NDR 1 Welle Nord

1. Weihnachtstag um 7.30 Uhr



NDR 90,3

1. Weihnachtstag um 8.05 Uhr



NDR 1 Radio M

2. Weihnachtstag um 7.45 Uhr

"Der Engel in der Stadt" ist nach einer Geschichte von Susanne Niemeyer entstanden. Die Autorin und Bloggerin aus Hamburg besitzt ein Händchen für besondere Geschichten in besonderen Zeiten.

Zum Ensemble von "Der Engel in der Stadt" gehören die Berliner Schauspielerin Carolin Eichhorst als Kioskbesitzerin Heike und Rainer Frank. Der Fernseh- und Theaterschauspieler hat die Rolle des Jakob übernommen. Außerdem dabei: Jessica Schantin aus dem Team von NDR 1 Niedersachsen in der Rolle der Erzählerin und ihre Tochter Leni. Sie spricht Svea, Heikes Tochter.

Landesprogramme senden alle Folgen

Alle Folgen von "Der Engel in der Stadt" werden an den Feiertagen in den NDR 1 Landesprogrammen in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Schleswig-Holstein ausgestrahlt.

