Katholischer Gottesdienst aus Hannover am 24. Mai

Im Norden Hannovers ist es am Pfingstmontag eine gute Tradition, miteinander ökumenisch unterwegs zu sein. Frauen und Männer aus den evangelischen Gemeinden St. Nathanel, St. Nicolai, St. Philippus, der Freien Evangelischen Gemeinde und aus Heilig Geist pilgern gemeinsam durch adie Gemeinden. In der Corona-Krise ist das nur eingeschränkt möglich. Doch auch während der Pandemie soll es am Pfingstmontag einen ökumenischen Impuls geben.

Auch deshalb hat die katholische Gemeinde den Pastor von St. Nathanael, Stephan Vasel, in ihren katholischen Gottesdienst in die Pfarrkirche Heilig Geist in Hannover-Bothfeld eingeladen. Er wird das Evangelium verkünden, das Fürbittgebet sprechen und gemeinsam mit Pfarrer Matthias Kaleth predigen. Beide Prediger schlagen einen Bogen von der bedeutenden Zahl sieben über den Odem Gottes, der den Menschen erst lebendig macht, die Pandemie als unbequemes Lernfeld, bis hin zu dem Geist, der Menschen miteinander verbindet.

Heilig Geist Kirche 1963 durch Heinrich Maria Janssen eingeweiht

Wenige Wochen vor dem Beginn des II. Vatikanischen Konzils in Rom wurde in Hannover-Bothfeld der Grundstein für die Heilig Geist Kirche gelegt. Nach rund einem Jahr weihte Bischof Heinrich Maria Janssen die neue Kirche im Dezember 1963 ein. Wer den Bau mit der markanten Stirnseite aus Betonstreben und roten Klinkern betritt, schaut zunächst auf das große Hängekreuz über dem Altar. Es zeigt eine stilisierte Taube und sieben Feuerzungen - Symbole für die sieben Gaben des Geistes. Imposant ist die Glasfensterfront der Ostseite der Kirche. Sie stammt aus der Werkstatt des Aachener Glaskünstlers Ludwig Schaffrath. Und an sonnigen Vormittagen taucht sie den Kirchenraum in ein ganz besonderes Licht mitsamt Farbenspiel.

Gegründet wurde die katholische Pfarrgemeinde Heilig Geist im Jahr 1952. Seit September 2010 zählt die fusionierte neue Pfarrgemeinde Heilig Geist mit den weiteren Kirchorten Heilig Kreuz in Isernhagen-Altwarmbüchen und St. Franziskus (Vahrenheide/Sahlkamp) über 8.000 Gemeindemitglieder.

