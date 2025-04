Karfreitag als "Good Friday": Zwischen Trauer und Liebe Stand: 08.04.2025 12:15 Uhr Karfreitag, Heiliger Freitag, "Good Friday". Der stille Feiertag vor Ostern bietet Raum für Trauer. Er ist voller Kontraste: Licht und Dunkelheit, Liebe und Leid, Tod und Leben.

von Oliver Vorwald

"Friday I'm in Love", singen The Cure. "Am Freitag bin ich verliebt." Es ist das vielleicht fröhlichste Lied der britischen Gothic-Band, die viele melancholische Stücke spielt, meist in düsteren Outfits auftritt, schwarz geschminkt. Wie The Cure hat auch der Karfreitag verschiedene Facetten: Schwarz vor Trauer. Jesus stirbt, eine große Dunkelheit legt sich auf das Land, sagt die Bibel. Dennoch ein guter Tag: Denn es geht tatsächlich um Liebe.

Karfreitag: Jesus hat dem Tod die Macht genommen

Karfreitag als "Good Friday". Für Martin Luther ist das so gewesen. Es heißt, der Reformator habe das altdeutsche Wort Kara mit dem Lateinischen carus ausgedeutet. "Carus" bedeutet lieb, gut, teuer. Und das passt zu seinem Denken. In manchen Predigten spricht er sinngemäß vom "guten Freitag". Denn mit seinem Sterben am Kreuz, der Auferstehung, hat Jesus ja dem Tod die Macht genommen.

"Good Friday": Der heilige und fromme Freitag

Eine andere Variante erzählt, dass es statt Good früher God's Friday geheißen hat, also Gottes Freitag. Doch viel wahrscheinlicher ist, dass der Karfreitag schon immer Good Friday im englischen Sprachraum hieß, sagen Forschende. Denn "good" hat ursprünglich auch "fromm" und "heilig" bedeutet. Auch das passt gut zu dieser Band. The Cure bedeutet heilen, Heilmittel.

Stiller Tag: Trauer braucht Raum, um zu heilen

Heiliger Freitag, "Good Friday" oder Karfreitag. Ein Feiertag mit unter-schiedlichen Facetten, wo vieles zusammenfällt: Liebe und Leid, Tod und Leben. Die Karfreitagsgeschichte erzählt vom Loslassen, von Tränen und Kummer. Genau das meint das altdeutsche Wort Kara. Deshalb ist Karfreitag ein stiller Tag. Weil die Trauer Raum braucht, damit Heilung wachsen kann. Mit Blick auf Ostern ist der Karfreitag ein guter Tag. Jesus lebt, das Leben siegt. Also tatsächlich Liebe.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | 12.04.2017 | 09:15 Uhr