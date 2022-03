Kolumne: "Vom Sprechen, Schweigen und Singen" Stand: 20.03.2021 07:30 Uhr Leben in Trümmern, abgeschnitten von Wasser und Strom, keine Lebensmittelvorräte mehr: Mit jedem Tag Krieg in der Ukraine wird das Leid der Menschen größer. Was dort passiert, macht viele Menschen sprachlos.

von Julia Heyde de López

Seit drei Wochen schon ist Krieg in der Ukraine, und es "sprechen" die Waffen. Fast ohne Pause. Die Waffen sprechen - nein, sie brüllen Zerstörung, töten Kinder und Alte, Soldaten und werdende Mütter, vertreiben Millionen von Menschen. Und während sie so brüllen, fehlen mir zunehmend die Worte für das, was da geschieht. Was ich auch sage, klingt dürftig angesichts des Grauens.

Opernsänger und Orchester musizieren auf dem Majdan

Und so entdecke ich in diesen Tagen im Internet mehr und mehr Videos, die eine andere Sprache zeigen: die Sprache der Musik. Ein kleines ukrainisches Mädchen, das sich mit ihrer Familie und Nachbarn im Keller vor den Bomben versteckt, singt ein Lied aus einem Disney-Film. Ein Geiger spielt im Bunker Violine. Opernsänger und ein Orchester musizieren auf dem Majdan, dem Platz der Unabhängigkeit in Kiew.

"Plötzlich 'spricht' da wieder die Menschlichkeit"

Und dann ist da diese Frau, die sich in ihrem zerstörten Haus ein letztes Mal ans Klavier setzt. Sie wischt Staub und Schutt von den Tasten, seufzt einmal tief und spielt. Ein Stück von Fréderic Chopin. Der Flügel ist etwas verstimmt, aber es klingt trotzdem wunderschön. Zart und gleichzeitig widerständig und stark. Eine Bombe hat Türen und Fenster des Hauses dieser Frau aus den Rahmen gesprengt, überall liegen Scherben, kaputte Möbel und Einrichtungsgegenstände. Doch sie spielt Chopin. Und plötzlich "spricht" da wieder die Menschlichkeit, die Schönheit und die Kultur. In all diesem Schmerz.

Musik ist die "Sprache der Engel"

Musik wird auch die "Sprache der Engel" genannt. Sie drückt das aus, "was nicht gesagt werden kann und worüber zu schweigen unmöglich ist." So hat es der französische Schriftsteller Victor Hugo beschrieben, und genauso empfinde ich es auch. Musik kann reden, wo die richtigen Worte fehlen, wir aber nicht schweigen dürfen. Die Sprache der Engel wird von allen verstanden. Sie verbindet. Uns. Miteinander. Und deshalb ist sie am Ende auf wundersame Weise stärker als Panzer und Raketen.

