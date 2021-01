Jede Schneeflocke ist so einzigartig wie der Mensch Sendedatum: 15.01.2021 06:20 Uhr Wilson Bentley - im Hauptberuf Farmer - war leidenschaftlicher Schneeforscher. Am 15. Januar 1885 gelang es ihm, als einem der ersten Menschen, Schneekristalle unter dem Mikroskop zu fotografieren.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Es sei der größte Moment seines Lebens gewesen, sagte Wilson Bentley, als es ihm gelang, einen Schneekristall unter seinem Mikroskop zu fotografieren. Beinahe wäre er auf die Knie gefallen, so sehr rührte ihn der Anblick an. Das war heute vor mehr als 130 Jahren - und es klingt vielleicht einfacher, als es ist. Denn Schneekristalle sind extrem klein und winzig.

Viele Sternchen bilden eine Schneeflocke

Wer kennt das nicht, wenn sich beim Winterspaziergang eine Schneeflocke auf Ihrem Handschuh niederlässt. Dann lässt sich erahnen, dass sie sich aus vielen kleinen Sternchen zusammensetzt. Sechs Ärmchen wiederum hat jeder Stern, jeder Kristall, und sie verästeln sich zur Flocke. Es ist nicht möglich, mit den Fingern einen Kristall unbeschadet aus der Flocke herauszunehmen. Und auch mit dem Atmen muss man vorsichtig sein, denn die warme Luft bringt Schneekristalle zum Schmelzen.

Gottes Größe zeigt sich in den Wundern der Natur

"Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele", heißt es in der Bibel, und es könnten meine Worte sein, wenn ich die Fotos der Schneekristalle von Wilson Bentley sehe. Über 5.000 einzelne Kristalle hat er fotografiert. Einer schöner als der andere, und kein Kristall gleicht dem anderen. Alle sind unterschiedlich geformt. Ist das nicht faszinierend? Wie kann so etwas Winziges, was schon seit Millionen von Jahren millionenfach auf die Erde fällt, immer anders schön sein? Darin zeigt sich Gottes Größe, finde ich, und ich vermute, dass Gott mit uns Menschen ein ähnliches Wunder geglückt ist.

