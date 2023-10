Ist Gott ein T-Rex? Stand: 17.10.2023 12:00 Uhr Neulich hat mich ein Dreijähriger gefragt: Wer ist Gott? Und: Ist Gott ein T-Rex? Ich wollte mein Bestes tun, die Frage zu beantworten. Das gehört als Pastorin schließlich zu meinem Job.

von Pastorin Eva Langner

Ich überlegte kurz und fing an, stammelte diese und jene Erklärung. So sehr ich mich auch mühte, passende Bilder zu finden, mit jedem Versuch taten sich bei meinem kleinen Gegenüber nur noch mehr Fragen auf: Wieso jetzt Himmel? Wie, Gott passt auf mich auf? Was ist ein Hirte? Hat Gott auch die Dinos geschaffen? Ist Gott ein T-Rex? An dieser Stelle musste ich herzhaft lachen. Dann war etwas anderes interessant und die Frage nach Gott wieder vergessen.

Hat Gott die Dinos erschaffen?

Mir ging sie aber noch nach, diese Frage. Ganz selbstverständlich mit Gott groß geworden, kann ich mich nicht erinnern, sie als Kind je selbst so gestellt zu haben. Mir war immer klar, Gott ist das große Dreieck mit dem Auge drin, so wie man es über der Kanzel in der Kirche meiner Großeltern sehen konnte. Ein anderes Bild sollte man sich nicht machen. Das ergab für mich Sinn, das hinterfragte ich nicht weiter. Erst in der Grundschule war das anders. Wir saßen im Stuhlkreis, es ging um die Geschichte, wie Gott in die Welt geschaffen hat. Ich meldete mich, denn auch ich hatte eine Frage: Und was ist mit den Dinos? "Das war noch davor", so die knappe Antwort meiner Lehrerin. Das kann nicht sein, dachte ich und war empört.

Das ist nun ungefähr 30 Jahre her und ist so ziemlich die einzige Erinnerung, die ich an den Religionsunterricht in der 2. Klasse habe. Wie großartig wäre das gewe-sen, wenn meine Lehrerin damals mit uns über diese Frage nachgedacht hätte?

Die Bibel versucht in 66 Büchern Gott zu erklären

Wer ist dieser Gott? Natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass es darauf keine einfache Antwort geben kann. Die Bibel versucht es in 66 Büchern. Ihre Autoren erzählen davon, wie Menschen Gott in ihrem Leben erfahren haben. Gott zeigt sich in so vielfältiger Weise. Eine einfache Standartantwort gibt es also weder für uns Erwachsene noch für ein Kleinkind. Wir können aber zusammen auf die Suche gehen: in den biblischen Geschichten, in unseren eigenen Erfahrungen und Vor-stellungen. Wir können Denkexperimente wagen und voneinander lernen. Was hätten Sie geantwortet? Wer oder was ist Gott für Sie? Stammeln ausdrücklich erlaubt!

