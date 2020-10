Internationaler Tag der Todesstrafe erinnert an Opfer Sendedatum: 09.10.2020 10:40 Uhr Trotz internationaler Proteste aus Politik und Sportwelt ist im September der iranische Ringer Navid Afkari hingerichtet worden. Der Tag der Todesstrafe am 10. Oktober erinnert an Opfer wie ihn.

von Julia Heyde de López

"Mein Traum war immer, ein großer Sportler zu sein", sagte Navid Afkari vor seinem Tod. Afkari war ein iranischer Ringer, und er wurde vor Kurzem trotz internationaler Proteste hingerichtet. Der 27-Jährige hatte an einer Demonstration gegen die iranische Regierung teilgenommen. Dabei soll er angeblich einen Mann erstochen haben. Die Todesstrafe Afkaris wurde im Geheimen vollzogen, die Familie erst hinterher informiert.

Nachrichten wie diese sind eine traurige Erinnerung daran, dass die Todesstrafe kein Relikt der Vergangenheit ist, sondern immer noch durchgeführt wird. Im Iran, in den USA, in China, Saudi-Arabien, Belarus und einigen anderen Ländern.

Vergeltung bringt keine Gerechtigkeit

Im Auftrag des Staates werden Menschen hingerichtet. Selbst in christlich geprägten Ländern scheint das fünfte Gebot "Du sollst nicht töten" für staatliche Autoritäten nicht zu gelten. Und wenn man sich nicht auf die Bibel berufen möchte - gut.

"Jeder hat das Recht auf Leben ...", heißt es in der Erklärung der Menschenrechte in Artikel 3. Vergeltung bringt keine Gerechtigkeit, sondern schafft neue Opfer. Menschen wie Navid Afkari. Daran erinnert auch der morgige Tag: Am 10. Oktober ist der Internationale Tag gegen die Todesstrafe.

