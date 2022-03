"In Gottes zeitlosen Luxus kommen" Stand: 15.03.2022 09:45 Uhr Sekunden, Minuten, Stunden: Viele Menschen schauen ständig auf die Uhr. Auch wenn Zeit Struktur bringt, fühlen sich viele dennoch in ein Korsett gepresst und getrieben.

von Pastorin Laura Koch-Pauka

Ich trage schon seit Jahren keine Uhr mehr an meinem Handgelenk. Und das aus Überzeugung. Irgendwann bemerkte ich, dass ich andauernd auf meine Uhr schaute. Dabei ging es meist gar nicht darum, genau zu wissen, wie spät es ist. Es war kein Gewinn, die Uhrzeit zu kennen. Sondern eine lästige Angewohnheit. Ich fühlte mich durch die Blicke auf die Uhr in ein Zeitkorsett gepresst und konnte die vielen kleinen Augenblicke weniger genießen. Also habe ich meine Armbanduhr in die Kommode verbannt.

Wenn Zeit keine Rolle spielt

Manchmal frage ich mich, ob es für die Menschheit eigentlich gut ist eine exakte Maßeinheit für die Zeit zu haben, oder ob wir uns dadurch viel zu sehr einschränken. In mir schlagen dazu, wie bei so vielen Dingen, zwei Herzen in der Brust. Einerseits schätze ich es, nicht lange warten zu müssen, wenn ich verabredet bin. Ich mag es, eine eindeutige Uhrzeit auszumachen und mich darauf verlassen zu können, dass alle Beteiligten zur gleichen Zeit eintrudeln werden. Andererseits schätze ich auch Urlaubszeiten, in denen die Zeit keine Rolle spielt. So Tage, an denen der halbe Tag schon rum ist, weil der Vormittag mit Trödeln, Frühstücken und Lesen belegt war.

"Gott unterwirft sich nicht den Gesetzen der Zeit"

Dass Zeit Struktur bringt, ist durchaus ein Gewinn. Gott selbst hat die Welt ja auch geordnet. Hat Tag und Nacht und die Gezeiten geschaffen, damit wir Menschen und Tiere uns im Leben zurechtfinden können. Und dennoch: Er selbst, dessen bin ich überzeugt, unterwirft sich nicht den Gesetzen der Zeit. Ich glaube, dass wir in Gottes zeitlosen Luxus kommen werden, wenn wir eines Tages zu ihm in die Ewigkeit eingehen. Dann werden wir sehen, was es heißt ohne Zeit zu sein.

Bis dahin lasse ich meine Uhr weiterhin links liegen. Ich werde auch so oft genug daran erinnert, dass die Zeit nicht rückwärts läuft, sondern stets vorwärts. Im Sekunden-, Minuten- und Stundentakt.

