Im Sommer trauern Stand: 18.08.2024 11:42 Uhr Sommer und Trauer. Wie kann das beides zusammengehen? Manchmal spüren wir den Schmerz des Vermissens besonders dann sehr deutlich, wenn um uns herum alles hell und fröhlich ist. "Kummerkutter" können helfen Abschied zu nehmen, aber auch Dankbarkeit auszudrücken, sagt Nora Steen.

von Nora Steen

Sommer. Zeit für Gemeinsamkeit, für entspannte Stunden im Freien, für Glück und Heiterkeit. Was aber ist, wenn dunkle Wolken den blauen Sommerhimmel verhängen? Wenn Schicksalsschläge wie Krankheit, eine Trennung oder anderes das Herz schwer machen? Wenn das Glück der Anderen unerreichbar scheint, weil in einem selbst nur die Trauer Raum hat? Sommer und Trauer. Wie kann das beides zusammengehen? Denn manchmal spüren wir den Schmerz des Vermissens besonders dann sehr deutlich, wenn um uns herum alles hell und fröhlich ist. Das Leben nimmt leider nicht immer Rücksicht auf uns.

"Kummerkutter" - Ausdrucksform für Trauer

Heute Abend möchte ich Ihnen von einem schönen Angebot der Hamburger Ritualagentur St. Moment erzählen. Pastorinnen und Pastoren der evangelischen Kirche bieten Lebensbegleitung rund um Taufe, Hochzeit und Trauerfeiern an. Seit einiger Zeit gibt es in der Ritualagentur das Projekt Kummerkutter. Aus Treibholz, Stöckern und bunten Stoffen entstehen diese kleinen "Kummerkutter". Sie können erst zu Hause einen Platz haben und dann später auf Alster oder Elbe schwimmen gelassen werden. Klar. So ein kleines Holzboot ändert nicht alles. Es nimmt nicht den Schmerz. Aber gemeinsam mit anderen Trauernden so ein Boot zu bauen, Gräber zu bepflanzen oder andere Ausdrucksformen für die eigene tiefe Trauer zu finden, kann helfen.

Sie helfen mir, die, um die ich trauere, innerlich freizugeben, loszulassen. Die, um die meine Seele trauert, dürfen in den Horizont segeln - getragen von Gottes Liebe, die Tod und Leben umfasst. Zugleich sind die bunten Boote ein Zeichen für das Glück und die Dankbarkeit über das Leben, das von uns gegangen ist. Denn die Erinnerungen bleiben. Sie schreiben bunten Hoffnungszeichen in den Himmel.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | 20.08.2024 | 19:00 Uhr