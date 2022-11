"Ich sehne ich mich nach Zeichen des Zusammenhalts" Stand: 10.11.2022 14:15 Uhr Was stärkt den Zusammenhalt in einer Gesellschaft? Die ARD-Themenwoche beschäftigt sich vom 6. bis 12. November 2022 unter dem Titel "Wir gesucht! Was hält uns zusammen?" mit gesellschaftlicher Zusammengehörigkeit.

von Pastor Sieghard Wilm

Ich bin auf einem holsteinischen Dorf groß geworden. Meine Eltern haben uns Kindern beigebracht, alle Menschen zu grüßen. Es war damals noch üblich, dabei einen "Diener" zu machen, also leicht mit dem Kopf zu nicken. Kinder hatten Erwachsene zuerst zu grüßen. Alle Menschen kannten einander.

Einmal fuhren wir nach Hamburg zum Einkaufen. Das war aufregend für uns Landeier. In der Fußgängerzone tat ich, wozu ich erzogen war. Ich grüßte alle Menschen. Die meisten schauten mich irritiert an, als würde ich sie anbetteln wollen. Nach unserem Einkaufsbummel in der Hansestadt war ich ganz erschöpft vom vielen Grüßen. Vom Dorfmenschen bin ich über die Jahrzehnte zum Städter geworden. Über meine Naivität von damals muss ich heute lachen. Ich weiß inzwischen wohl, dass ich keine dörfliche Vertrautheit in der Großstadt erwarten kann. Und doch sehne ich mich manchmal nach Zeichen des Zusammenhalts.

In der Stadt herrscht viel Anonymität

An einer roten Fußgängerampel warten Menschen. Einige junge Männer laufen einfach über die Fahrbahn. Kinder werden ungeduldig. Viele Wartende schauen auf ihr Mobiltelefon. Jetzt sind noch mehr Personen dazu gekommen. Die Ampel steht immer noch auf Rot. Ja, natürlich. Es ist eine Bedarfsampel. Niemand hat den Knopf gedrückt. Niemand hat sich für zuständig gehalten. Typisch Städter! Denke ich und drücke endlich den Ampelknopf. Für mich ist das ein Sinnbild für vieles: In städtischer Anonymität fühlen wir uns viel seltener verantwortlich, als in der übersichtlichen Welt eines Dorfes. Jeder schaut nur auf seine eigenen Angelegenheiten, andere Menschen werden ausgeblendet.

Zeichen des Zusammenhalts setzen

"Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat" - so schreibt Paulus in seinem Brief an die junge Gemeinde in der Millionenstadt Rom. Gewiss, man kann nicht Millionen umarmen. Aber doch Zeichen des Zusammenhalts setzen. Übrigens: Etwas Dorf habe ich doch in die Großstadt gebracht. Auf den Straßen um die Kirche grüße ich alle. Daraus hat sich schon oft ein netter Klönschnack ergeben. Gelernt habe ich: Warte nicht auf die anderen. Mach einfach.

