Helfen wärmt Stand: 17.02.2023 09:58 Uhr Das Geheimnis der Nächstenliebe ist, dass sich die, die Liebe verschenken, selbst daran wärmen können, erklärt Bernd Lohse. Und das sei eine Super-Idee Gottes.

von Pastor Bernd Lohse

Das ist alles echt viel zur Zeit: Dieses schreckliche Erdbeben in der Türkei und Syrien, so viele Tote und Verletzte, unfassbar viele Menschen stehen vor dem Nichts. Das Elend schreit zum Himmel. Und immer noch führen Putin und seine Leute Krieg gegen die Ukraine, wie absurd!

Und wir? Wir hören all die Berichte, sehen diese Bilder, die wir kaum aushalten. Und denken uns: wie soll das alles werden? Was kommt da noch?! Und während wir das so denken, bekommt die Angst immer mehr Macht über uns. Und die Angst lähmt und wir jammern auf hohem Niveau oder bekommen ein schlechtes Gewissen.

Danach schauen, was Kraft gibt

Trotz allem: uns hier geht es gut. Und das ist gut so! Denn Gutgehen muss das Ziel für alle Menschen sein, denn wem es gut geht, hat Kraft, anderen zu helfen. So machen es viele Menschen in der Ukraine auch: sie schauen danach, was Kraft gibt, zum Beispiel die vier jungen Leute von der "Kulturfront" aus Kyjiw. Sie machen Musik für die Verwundeten und singen von Liebe und Frieden. Andere, ein Lehrer-Ehepaar, deren Sohn im Krieg erschossen wurde, baut die Schule wieder auf, um den Kindern Zukunft zu geben und Perspektiven. Das Schöne: den Kindern Gutes zu tun, hilft ihnen selbst und tröstet.

Sich selbst verschenken, macht reich

Das gibt Kraft und Sinn: Helfen und für andere da sein. Hinschauen, wo ich gebraucht werde, wahrnehmen, was ich tun kann. Auch hier bei uns gibt es Elend, Menschen in Not, Trauer oder Unsicherheit. Jeder und jede kann etwas tun. Schau hin, was du einbringen kannst, nähen, stricken, vorlesen, handwerkeln oder Essen austeilen... Das Geheimnis der Nächstenliebe ist, dass sich die, die Liebe verschenken, selbst daran wärmen können. Eine Super-Idee Gottes: sich zu verschenken macht einen Menschen reich. Für andere da sein, tut einem selber gut. So kommt Himmel mitten in unsere geschundene Welt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 17.02.2023 | 10:45 Uhr