"Dieses Scheppern ist Musik in meinen Ohren" Stand: 17.01.2023 09:15 Uhr Jetzt ist wieder Handball-WM - und ich bin voll in meinem Element. Nicht nur, weil ich ein echter Fan bin, sondern weil ich es einfach liebe, wenn ich ein Spiel schaue, und der Ball gegen den Pfosten oder gegen die Latte kracht.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Sie können sich das nicht vorstellen, aber dieses Scheppern - das ist Musik in meinen Ohren. Als ich selbst noch aktiv war, im Handballspielen, da habe ich mich immer bemüht, beim Training, den Ball gegen die Latte zu werfen und es ordentlich krachen zu lassen oder gegen den Pfosten und es scheppert, denn diese Kombination von: Ich werfe mit voller Wucht den Ball und es knallt, das habe ich geliebt, denn so wurde ich irgendwie meinen Ärger los, der sich in mir aufgestaut hatte.

"All meine Wut geht in den Ball"

Ich habe mir das so vorgestellt, dass all meine Wut in den Ball geht und mit diesem Kracher an der Latte, da löste sich der Ärger einfach in Luft auf und alles ist nur noch halb so schlimm. Heute ist es natürlich etwas komplizierter, denn ich spiele kein Handball mehr und mit dem Sport allgemein - das ist ausbaufähig. Ich muss also schon etwas kreativer sein, mit meinem Ärger.

"Werft all eure Sorgen auf Gott"

In der Bibel gibt es zum Glück so einen ähnlichen Gedanken. Da heißt es nämlich von Gott: "All Eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für Euch." Mich entlastet dieser Gedanke, denn das heißt ja für mich, ich brauche meinen Ärger nach wie vor nicht in mir behalten. Ich kann ihn einfach dorthin donnern, wo er besser verarbeitet werden kann als in meiner Seele. Und allein dieser Gedanke hilft mir, die Luft rauszulassen. Und im höheren Alter, sag ich mal, ist es auch etwas angenehmer, das an der frischen Luft zu machen, als in einer muffigen Halle.

