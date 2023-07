"Guerilla Gardening" - Blumige Hoffnungszeichen in der Stadt Stand: 06.07.2023 09:55 Uhr "Guerilla Gardening" bezeichnet die heimliche Aussaat von Pflanzen, vorrangig auf hässlichen, unbegrünten Flächen in Großstädten. Sogenannte Samenbomben sind subtile Mittel für zivilen Ungehorsam im öffentlichen Raum.

von Pastor Sieghard Wilm

Es gibt wirklich hässliche Ecken auf St. Pauli. Da wird wild gepinkelt und Glassplitter glitzern auf dem Asphalt. An so einer windigen hässlichen Ecke, an der ich schon unzählige Male vorbeigelaufen bin und es besser ist, nicht so genau hinzuschauen, habe ich in diesem Sommer die helle Freude entdeckt. Zwischen zwei Betonplatten hat sich eine Pflanze breitgemacht. Einfach so.

Pflanzen verschönern hässliche Ecken in der Stadt

Dabei ist der Standort alles andere als ideal. Die feuchte Westseite, wo der Wind um die Häuser pfeift. Hier kommt nur am späten Nachmittag die Sonne hin. Aber die Pflanze wächst und wächst - wie zum Trotz. Die Hässlichkeit wird von grünen Trieben überdeckt. Die Verwahrlosung wird mit Schönheit überwunden. Als die erste Blüte sich zeigt, ist klar: Eine Stockrose gedeiht da. Mittlerweile ist sie ein Meter Fünfzig groß und lockt mit ihren prächtigen roten Blüten die Hummeln an. Hat sich die Pflanze dort selbst ausgesät? Oder hat jemand die Saat der Stockrose einfach zwischen die Ritzen der Betonplatte gesteckt?

"Guerilla Gardening" - Heimlich verteiltes Saatgut

Wenn das jemand getan hat, dann wird die Freude jetzt groß sein. "Guerilla Gardening" heißt der Trend. Wie heimliche Agenten der Schönheit verstreuen Menschen Saatgut in der Stadt oder bepflanzen einfach eine Straßenecke. Auf diese Weise Hoffnungszeichen zu setzen, finde ich gut.

Diese rote Stockrose an der zugigen Ecke, die schaue ich jeden Tag an. Von ihr lerne ich etwas für mein Leben: Auch wenn du die Umstände in deinem Leben nicht ideal findest. Wenn vieles nicht so ist, wie es in deinen Augen sein sollte: Mach was draus. Gott will dich segnen, dir die trotzige Kraft geben. Wie eine rote Stockrose zwischen zwei Betonplatten an einer zugigen Straßenecke auf St. Pauli.

