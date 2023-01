Gottes Welt aus der Sicht von Kindern erleben Stand: 03.01.2023 08:30 Uhr In vielen Haushalten leuchten noch die Kerzen und glitzern die Weihnachtsbäume. Und die schönste Erinnerung an die Feiertage ist für viele die an leuchtende Kinderaugen, an befreites Kinderlachen.

von Pastor Patrick Klein

Meistens ist es einfach, Kinder zum Strahlen zu bringen, gerade in der Weihnachtszeit. Es muss nicht das große Geschenk sein; oft genügen Aufmerksamkeit, eine warme herzliche Atmosphäre oder auch eine fantasievolle Geschichte - und sei es die vom Weihnachtsmann.

Unbeschwerter Blick auf die Welt

Das waren noch Zeiten, als ich als kleiner Junge nervös und aufgeregt unter dem Tannenbaum stand und wie enttäuscht ich war, als einmal ein Weihnachtsmann im blauen Mantel durch die Tür kam. Der konnte nicht echt sein! Lange ist es her. Heute beneide ich Kinder um ihre kindliche Freude. Manchmal ist die Welt so erfrischend leicht und einfach aus Kindersicht. Und dann wünsche ich mir, dass auch mein Blick auf die Welt und auf mein Leben so kindlich sein könnte. Nicht naiv, sondern leicht und fröhlich und unbeschwert.

Den Kinder gehört das Reich Gottes

Seit mehr als 2.000 Jahren sind wir Christinnen und Christen aufgerufen, Kinder ernst zu nehmen und für sie zu sorgen, auch ihnen ein Strahlen ins Gesicht zu zaubern, nicht nur zu Weihnachten: "Lasst die Kinder zu mir kommen. Denn ihnen gehört das Reich Gottes", so hat Jesus seinerzeit gesagt und dann hat er die Kinder gesegnet. Und uns Erwachsenen schrieb er ins Stammbuch: "Wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen." Unmissverständlich und klar, oder?

Momente der Befreiung erleben

Ich kenne es von mir: Nur allzu oft überlagert der Alltag und die unzweifelhaft schwierige Weltlage die Kindlichkeit und den leichten Blick auf das Leben. Aus etlichen Gesprächen als Polizeiseelsorger weiß ich, dass es vielen Menschen derzeit so geht. Umso wertvoller werden dann die Momente, in denen ich befreit lachen kann. Augenblicke, in denen Fünfe gerade sind und ich - im Idealfall gemeinsam mit anderen - auch mal Unsinn rede und pure Freude erleben kann. Solche Zeiten möchte ich nicht missen, in denen das Kind in mir und anderen aus dem Bann von Weltenschmerz und Konventionen ausbricht und das Leben, das uns geschenkt ist einfach nur genießt. Ja, ich möchte Gottes Welt so erleben und erkunden, wie Kinder es tun.

