Johanna Klug: "Menschen haben einfach Angst vorm Sterben" Stand: 22.02.2022 17:00 Uhr Johanna Klug ist Mitte 20 und ausgebildete Sterbe- und Trauerbegleiterin. Über ihre Erfahrungen im Hospiz und Palliativbereich hat sie ein Buch geschrieben: "Mehr vom Leben. Wie mich die Begleitung Sterbender verändert."

Das "genaue Zuhören" werde zwar überall gepredigt … sei achtsamer mit dir, sei achtsamer im Umgang mit anderen Menschen - es werde so viel gesagt, aber es werde nicht umgesetzt.

Wie hat dieses "Zuhören" Sie denn verändert?

Johanna Klug: Ich habe für mich gemerkt, dass sich das bei mir verändert hat. Dass ich wirklich aktiv zuhöre und komplett bei meinem Gegenüber bin, genau in diesem Moment dann auch. Und dass ich einfach andere Ziele in meinem Leben gesteckt habe, meinen Fokus verändert habe. Ich habe durch die Sterbebegleitung gemerkt, dass sich genau da eigentlich das wahre Leben abspielt … Das ist das Leben in seiner ganzen Fülle.

"Mehr vom Leben" heißt Ihr Buch. Gibt es dieses mehr vom Leben denn nur in der Konfrontation mit dem Tod?

Klug: Nein. Aber gibt ihn eben da, wenn wir uns eingestehen und akzeptieren, dass unser Leben endlich ist. Dass wir nicht für immer leben werden, dass wir auf die Welt kommen mit dem Wissen, das uns alle verbindet, dass wir irgendwann sterben werden. Das ist natürlich nichts Neues, was ich hier sage, das wissen wir alle, aber wir verdrängen es trotzdem. Und deswegen ist es für mich ein "Mehr vom Leben", wenn ich meine Endlichkeit als Teil meiner Realität akzeptiere oder zu akzeptieren versuche.

Was ist dann dieses "mehr", also was genau passiert da? Sie haben von einer Tiefe gesprochen, können Sie das noch ein bisschen genauer beschreiben?

Klug: Es ist die Tiefe an Beziehungen. Ich meine, wie oft lernen wir Menschen kennen und wir starten erst einmal mit Smalltalk, mit krassen Oberflächlichkeiten. Aber wenn ich auf die Palli gehe, dann ist das nicht wichtig. Es sind Beziehungen, die das Leben ausmachen und leiten. Und nicht unser Konsum, mit dem wir irgendwie versuchen, unsere Todesangst in den Griff zu bekommen, indem wir denken, wenn ich jetzt hier noch konsumiere, dann lebe ich ja. Und dann kann ich meinen Konsum meiner Angst überstülpen - dann ist die gar nicht da. Wir konsumieren uns irgendwie tot.

Welche Rolle spielen Glaube und Spiritualität am Ende des Lebens, was ist Ihre Erfahrung?

Klug: Das spielt eine große Rolle, aber die ist bei jedem ja anders.

Ist Glaube hilfreich, wenn es um das Thema Tod und Sterben geht?

Klug: Ja, aber der Glaube kann ganz unterschiedlich gemünzt sein. Es verbinden, glaube ich, immer noch viel zu viele Menschen den Glauben mit Kirche. Aber es muss ja auch gar nicht greifbar sein. Ich glaube, meine Generation geht immer in diese Richtung, dass wir eher spirituell geprägter sind … Man merkt, und das habe ich ja in meinen Erfahrungen auf der Palliativstation oder im Hospiz auch immer wieder erleben dürfen, was da für eine Energie herrscht, wenn ein Mensch gerade gestorben ist. Was da oft für eine Wärme ist. Und das können wir uns nicht erklären. Das ist nicht greifbar, aber irgendetwas ist da. Und das allein schon hat ja auch wieder etwas mit Glauben zu tun.

Würden Sie sich selbst als gläubig bezeichnen oder als spirituell?

Klug: Weiß ich gar nicht. Ich mag diese Zuschreibungen nicht so gerne, aber wahrscheinlich schon. Doch. Ich glaube daran, dass nach dem Tod einfach nur ein ganz spannendes, neues Abenteuer auf uns wartet. Das ist zum Beispiel mein Glaube.

Sie begleiten nun ganz viele Sterbende. Hat das Ihre Vorstellung geschärft, wie Sie selber vielleicht einmal sterben möchten, oder wie sich auf jeden Fall nicht sterben wollen?

Klug: Es wird so passieren, wie es passieren wird. Und das gibt mir tatsächlich auch Hoffnung, dass alles schon so kommt, wie es kommen soll. Aber für mich ist auf jeden Fall klar, dass ich keine lebenserhaltenden Maßnahmen bekommen möchte. Und dass ich es schön fände, wenn meine Familie da wäre. Aber vielleicht will ich es in dem Moment, wenn ich das letzte Stück meines Lebens antrete, dann auch gar nicht.

Haben Sie Angst vor dem Sterben und vor dem Tod?

Klug: Nein, ich habe, wenn dann, mehr Angst darum, wie meine Familienmitglieder oder Freunde damit umgehen würden.

Wie befürchten Sie, dass die damit umgehen könnten?

Klug: Dass es sie in ein Loch reißen würde, oder dass sie daran kaputtgehen. Also die Sorge einfach um die anderen wäre viel größer … die meisten Menschen haben einfach Angst vorm Sterben, vor Schmerzen. Und die können wirklich gut gelindert werden, auch von der Palliativmedizin. Nur leider ist es so, dass viele Menschen viel zu spät auf die Palliativstation kommen … da fällt natürlich auch die Betreuung von den Zugehörigen mit rein. Aber ich glaube, wenn die Zugehörigen gut betreut und begleitet werden, dann ist der Tod eines Menschen erstens auch ein Teil des Lebens und auch nicht so, dass es einen komplett reinreißt. Die Palliativmedizin, dieser Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet, mit einem Mantel umhüllen. Das bedeutet eben aber auch, dass nicht nur der Patient oder die Patientin gemeint sind, sondern auch das komplette Umfeld. Und dass auch auf die Bedürfnisse der einzelnen Menschen eingegangen wird, auf spiritueller, auf therapeutischer Ebene. Also es wird ganzheitlich betrachtet - und deswegen gehören ehrenamtliche BegleiterInnen auch dazu, wie die SeelsorgerInnen und TherapeutInnen, die Ärzte und das Pflegeteam.

Dann ist es auch wieder die Beziehung, die dann hilfreich ist, wie schon bei der Betreuung der Sterbenden auch?

Klug: Ja, genau.

Was ist die Zielsetzung Ihres Buches?

Klug: Ich habe gestern mit einer guten Freundin telefoniert, ihr Opa ist zur Weihnachtszeit gestorben. Sie hatte kurz vorher angefangen, mein Buch zu lesen, und sie meinte: 'Johanna, ich hätte es überhaupt nicht gelesen, aber du bist halt eine gute Freundin, und deswegen habe ich das gemacht.' Und dann ist ihr Opa gestorben und sie meinte, dass ihr das geholfen hat, weil es auch so kleine Dinge waren, wie mit Essen und Trinken am Lebensende oder Kommunikation, wo sie sich vorher noch nie wirklich Gedanken gemacht hat. Dann konnte sie das aus dem Buch … weitergeben an ihre Oma und an ihre Familie. Ich glaube, mein Ziel ist, dass ich Menschen etwas weitergebe, was ich erfahren durfte.

Dann geht es auch um so etwas wie Handwerkszeug im Umgang mit dieser Situation? Einübung?

Klug: Es geht eigentlich nicht um eine Einübung oder eine Erstellung von Checklisten, sondern einfach viel mehr ein Gefühl, darauf zu vertrauen, was einem der Moment gerade sagen will. Also dieses Hinhören, Hinspüren und darauf zu vertrauen, dass sich in dem Moment schon das Richtige zeigen wird. Das hört sich jetzt vielleicht auch ein bisschen komisch an, aber es ist tatsächlich so, weil ich das auch selber so erfahren durfte. Auch, wenn ich manchmal in die Zimmer gegangen bin und wusste überhaupt nicht, was für ein Mensch da liegt. Irgendwie habe ich intuitiv dann doch immer so gehandelt, dass es einen guten Rahmen hatte. Ich glaube, wir müssen wieder mehr zu unserem Bauchgefühl zurückfinden, weil wir so kopfgesteuert sind. Das bedeutet nicht nur für die Begleitung am Lebensende viel, sondern auch für das Leben selbst.

Was würden Sie jemandem sagen, der Angst vorm Sterben und Tod hat und das Thema scheut und sich nicht so gerne damit auseinandersetzen möchte?

Klug: Ja, wenn ich mich dem Thema stelle, dann erfahre ich eigentlich nur, dass ich gar keine Angst zu haben brauche.

Das Interview führte Susanne Richter. Redaktion: NDR

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Gott und die Welt - der Podcast | 26.02.2022 | 07:40 Uhr