Gerüche holen ein Stück Kindheit zurück Stand: 15.04.2025 11:00 Uhr Kennen Sie das? Es steigt einem ein bestimmter Geruch in die Nase - und plötzlich ist alles wieder da: die Kindheit. Ein Mensch, den man vermisst. Ein Gefühl von Bockwurst, Benzin oder Zuhause.

von Pastorin Sarah Oltmanns

Rico geht deshalb gern an die Tankstelle, an Feierabend, isst eine Bockwurst; aber eigentlich ist er da wegen des Geruchs. Von Öl, Benzin, ein Hauch von Maschinen. Das erinnert ihn an seinen Vater. Der war Schiffsschrauber. Kam abends heim mit ölverschmierten Händen und Blaumann. Riechen konnte Rico ihn schon an der Tür. Für Rico war das aber ein Duft, von Sicherheit und von alles ist gut.

AUDIO: Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV (2 Min) Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV (2 Min)

Gerüche durchbrechen Zeit und Raum

Heute ist sein Vater nicht mehr da und Rico ist selbst längst Vater und Großvater. Aber der Duft an der Tanke - der holt ihn zurück. Für einen Moment. Gerüche haben diese Kraft. Sie durchbrechen Zeit und Raum. Und manchmal bringen sie uns sogar Gott ein Stück näher. Denn wo wir Liebe spüren, Wärme - da blitzt etwas auf von dem, was immer bleibt. Vielleicht ist es für Sie nicht Benzin. Vielleicht ist es der Hefeteig vom Osterzopf. Oder feuchtes Moos im Kiefernwald.

Was auch immer es ist: Genießen Sie diesen Moment. Und lassen Sie sich tragen - von dem, was war. Und dem, was immer bleibt: Gottes Nähe.

Dieses Thema im Programm: Kirche im NDR | Morgenandacht bei NDR 1 Radio MV | 15.04.2025 | 06:20 Uhr