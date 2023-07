"Niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist" Stand: 13.07.2023 13:05 Uhr Razzien bei der "Letzten Generation", Ermittlungsverfahren wegen "Bildung einer kriminellen Vereinigung": Pastor Michael Ellendorf wünscht sich mehr Respekt gegenüber der jüngeren Generation und den Klimaktivisten.

von Pastor Michael Ellendorf

"Niemand soll dich verachten, weil du noch jung bist", schreibt der Apostel Paulus über einen seiner engsten Mitarbeiter namens Timotheus. Worum geht's? Offenbar wollten sich erwachsene, ältere Gemeindemitglieder von einem Grünschnabel nichts sagen lassen. Was Paulus nicht passte. Deswegen der klare Hinweis: Begegnet dem Jungen gefälligst mit Respekt.

Konflikte ums Klima zwischen Alt und Jung

Generationenkonflikte sind vermutlich so alt wie die Menschheit. Kurz gesagt: Die einen wissen alles besser - und die anderen auch. Die Älteren berufen sich auf ihre Erfahrung, die Jungen auf ihre guten Ideen und frische Perspektiven. Die Älteren sagen: lasst mich doch in Ruhe. Und die Jungen: nee, eben nicht. Hier muss sich jetzt dringend was ändern.

Wahlkampfgetöse um die "Letzte Generation"

Jüngstes Kapitel in dieser Never-Ending-Story: die "Letzte Generation". Und der Umgang mit ihren Aktivisten. Wenn man einmal billiges politisches Gepolter und Wahlkampfgetöse außer Acht lässt, ist das ein astreiner Generationenkonflikt. Die Erwachsenen fühlen sich provoziert, auf den Schlips getreten und von sogenannten Klimaklebern in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt. Und die Jungen sagen: Wenn wir nicht ganz schnell ganz viel ändern in Sachen Klimaschutz, gehen wir vor die Hunde. Und wenn ihr das nicht kapiert, dann müssen wir deutlich werden. Ihr wollt eure Ruhe? Wir wollen leben!

Begegnet den Jungen gefälligst mit Respekt

Damit haben die Jungen natürlich Recht. Wissen wir Alten ganz genau. Wissen auch, dass für Betulichkeit und muss das denn wirklich sein wirklich keine Zeit mehr ist. Und nach mir die Sintflut geht schon mal gar nicht. Begegnet den Jungen gefälligst mit Respekt, steht in der Bibel. Das ist das Mindeste.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 14.05.2023 | 10:40 Uhr