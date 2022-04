Friedensort: Die Woltersburger Mühle Stand: 14.04.2022 14:30 Uhr Die Woltersburger Mühle liegt ein paar Kilometer östlich von Uelzen, versteckt hinter knorrigen Eichen. An diesem Ort ist ein Zentrum für "Spiritualität und Verantwortung" untergebracht.

von Pastor Oliver Vorwald

Klara Butting, Pastorin, Buchautorin und Hochschullehrerin ist die Leiterin. Ihr Motto heißt: "Leben ist nicht Fressen-und-gefressen-Werden. Das Lebensgesetz ist Segen." Die Woltersburger Mühle sei ein Ort und ein Verein, mit zwei Säulen. Das eine sei die soziale Arbeit, mit den arbeitslosen Jugendlichen. "Wir haben auch noch ein Flüchtlingsprojekt in der Stadt und ein soziales Kaufhaus. Das andere ist diese spirituelle Arbeit", so Butting. Dazu gehören ein Café und ein Tagungszentrum.

Das Miteinander leben

Der Fokus am Zentrum für "Spiritualität und Verantwortung" liegt auf der Bibellektüre. Mitarbeitende aus dem Raum der Kirche erarbeiten gemeinsam, was das Glaubensbuch des Judentums und der Christenheit beispielsweise zum Thema Frieden sagt. So ist in den vergangenen Jahren eine Art Weggemeinschaft entstanden, die in Gemeinden und Gesellschaft ausstrahlt. Und die Weggemeinschaft mache aus, diese Suche nach Sprache für diese große Befreiungstradition, die uns anvertraut sei, die Hoffnung vermittelte, dass es gehe, das Miteinander leben unter uns Menschen und auch die anderen Geschöpfe, erläutert Butting.

Die Versöhnung von Jakob und Esau

Einen entscheidenden Impuls für ihre friedensethische Position findet Klara Butting in der Saga von Jakob und Esau, den verfeindeten Brüdern, die sich zuletzt wieder miteinander versöhnen: "Ich würde sagen, das ist das Besondere der biblischen Gottheit, dass sie mein Gott wird in dem Moment, wo ich verstehe, dass sie mir gegenüber die Interessen meines verfeindeten Bruders, meiner verfeindeten Schwester vertritt."

Die Bibel als Hoffnungsbuch

Die Bibel macht den Frieden groß. Denkt ihn umfassend. Er gilt der gesamten Schöpfung. Das macht die Bibel zu einem einzigartigen Hoffnungsbuch, sagt Klara Butting: "Wir glauben nicht, dass Gewalt das Lebensgesetz ist. Wir glauben, das Lebensgesetz ist Segen." Insofern, dass Liebe, das sei, was alle miteinander verbindet.

Der Friedensort Woltersburger Mühle. Mit dem Fahrrad sind es rund 20 Minuten von Uelzen über Oldenstadt entlang der B191.

