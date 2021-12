Freshtorge persifliert über den Sinn von Weihnachten Stand: 23.12.2021 13:00 Uhr Freshtorges YouTube-Videos haben allein schon 3,5 Millionen Abonnenten. Dazu kommen Millionen Follower in sozialen Netzwerken, drei Kinofilme und gemeinsame Sketche mit Blödel-Gott Otto.

Torge Oelrich alias Freshtorge aus Dithmarschen macht Comedy-Videos, bei denen er gleich in alle Rollen schlüpft. Sei es Schülerin Sandra oder auch die Nachbarinnen Helga und Marianne, die sich am Gartenzaun über Gott und die Welt unterhalten. Auch mal über den Sinn von Weihnachten. Marianne denkt da vor allem an eins: an Geschenke.

Findest du Geschenke nicht gut? Ne, ist doch nur ne Ablenkung. Ne Ablenkung von was? Vom Wesentlichen. Von Jesus.

Der Kern von Weihnachten

So sind die beiden doch auch die beiden Herzen, die in unserer Brust schlagen, sagt Freshtorge. Das sei doch auch etwas, worüber man diskutieren könne und worüber auch in den Kommentaren diskutiert werde: Was bedeute denn eigentlich Weihnachten?

Aber wie fast immer bei den beiden Nachbarinnen: Am Ende finden Helga und Marianne doch noch den gemeinsamen Gedanken, worum es Weihnachten im Kern geht.

Eine kleine Sache. Wenn wir von der mehr hätten, dann wäre es so viel friedlicher auf unserem Planeten. Liebe, Helga, Liebe. Das hätte Jesus genauso auch gesagt. Nur nicht auf Deutsch. Ja, stimmt. Am Ende ist doch die Liebe, die uns alle zusammenkommen lässt. Und wenn man es noch einmal aufs Christentum beschränkt, dann ist es wahrscheinlich die Liebe von Jesus, die er gegeben hat. Guck mal, ham wir's doch.

Freshtorge feiert mit der Familie

Weihnachten gehört Freshtorge der Familie, nicht den Followern. Für jemanden mit Millionen Followern hat er einen überraschenden Tipp: Smartphone freie Weihnachten! Legt das Handy einfach mal zur Seite und macht andere Dinge. Das versuche ich auch zu machen, so Freshtorgte. Ping. Da klingelt sein Handy.

